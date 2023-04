Toby Alderweireld va jouer sa première finale en Belgique: "Spécial de représenter ma ville"

Il y a trois ans, l'Antwerp avait remporté la Coupe de Belgique face au Club Bruges dans un stade Roi Baudouin complètement vide à cause du coronavirus. Cette année, les supporters du Matricule 1 seront bien présents et sont déjà venus soutenir leurs joueurs avant leur départ vers Bruxelles

"Les supporters nous suivent partout et nous soutiennent même dans les moments difficiles. C'est désormais à nous de leur offrir une belle journée demain (dimanche, ndlr.)."

Face à Malines, l'Antwerp partira avec l'étiquette de favori. "Pour nous, cela reste du 50-50. Nous allons tout faire pour gagner. En tant que joueur, vous n'avez pas la chance de jouer une finale chaque année. Nous avons une belle possibilité de gagner un trophée", a conclu l'ex-Diable Rouge.

L'Antwerp "est calme et concentré", selon van Bommel

Triple vainqueur, l'Antwerp peut ajouter une quatrième Coupe de Belgique à son palmarès dimanche. "Le groupe est calme et concentré sur cette finale", a assuré Mark van Bommel, l'entraîneur anversois en conférence de presse. À la veille de la finale face à son voisin malinois, le 'Great Old' semble serein malgré l'enjeu. "Il y a toujours un peu de tension dans un groupe avant un tel match. Néanmoins, nous avons un groupe qui reste calme et concentré sur cette finale", a confié Van Bommel.

Une finale de Coupe qui tombe à trois jours de la réception de l'Union Saint-Gilloise pour la 1re journée des Champions Playoffs. "Nous sommes uniquement concentrés sur la finale et nous nous sommes préparés comme d'habitude. Il y a un trophée en jeu et les joueurs sont prêts."

Arrivé l'été dernier sur le banc anversois, l'ancien international néerlandais pourrait remporter son premier trophée en tant qu'entraîneur. Comme joueur, il a remporté deux finales de Coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich.

"Cette finale est très importante pour moi. Quand vous gagnez un trophée, cela reste attaché à votre nom pour toujours. Les gens oublient souvent que ce n'est que ma deuxième saison complète comme entraîneur. C'est difficile de remporter des prix lorsque vous êtes licencié."

Pour atteindre la finale, le 'Great Old' avait notamment éliminé le Standard, Genk et l'Union Saint-Gilloise. "Nous avons fait un beau parcours mais cela n'aura servi à rien si nous ne gagnons pas la finale."

Rob Schoofs déjà vainqueur en 2019 avec Malines: "Un moment fantastique"

Présent lors de la victoire de Malines en Coupe de Belgique en 2019 contre La Gantoise, Rob Schoofs rêve de mettre la main une deuxième fois sur le trophée lors de la finale dimanche contre l'Antwerp. Avec Nikola Storm et Lucas Bijker, Schoofs est un trois rescapés de l'épopée malinoise de 2019. "Ce serait incroyable de gagner une nouvelle fois", a souligné le capitaine du 'KaVé' samedi en conférence de presse. "Il y a quatre ans, nous avions vécu un moment fantastique. Je vais certainement en parler au groupe. Nous allons affronter une grande équipe mais tout le monde est conscient que ce serait magnifique pour un club comme Malines de gagner la Coupe."

Néanmoins, le club malinois va aborder cette finale dans des conditions différentes d'il y a quatre ans. "En 2019, nous avions aussi été champions en D1B et tout le monde était sur un petit nuage. La Coupe n'était que du bonus pour nous. Cette année, nous sortons d'une saison compliquée. Nous ne partons pas favoris mais nous allons tout faire pour saisir notre chance."

Steven Defour: "L'Antwerp doit gagner, nous on veut gagner"

Malines va aborder sa troisième finale de Coupe de Belgique dans la peau de l'outsider dimanche. "L'Antwerp doit gagner, nous on veut gagner", a déclaré Steven Defour, l'entraîneur malinois, samedi en conférence de presse. Treizième au terme de la phase classique du championnat, Malines va mettre un terme à sa saison dimanche par une finale de Coupe de Belgique. "Dans une finale, c'est toujours tout ou rien. Il faut tout donner car il n'y a pas de seconde chance. C'est toujours difficile de prévoir le scénario d'un tel match. Nous ne partons pas favoris mais nous allons tout faire pour gagner. L'Antwerp doit gagner, nous on veut gagner, c'est ça la différence."

En tant que joueur, Defour a disputé trois finales de Coupe de Belgique avec une victoire en 2011 et une défaite en 2007 avec le Standard et une défaite en 2015 avec Anderlecht. Dimanche, il pourrait gagner le premier trophée de sa carrière d'entraîneur qui a débuté en octobre dernier.

"Si nous gagnons demain, je pense que ce sera le trophée le plus important que j'ai gagné dans ma carrière car c'est le plus inattendu. En tant que joueur, c'était presque normal de gagner des titres. Comme entraîneur, c'est un sentiment différent."

Écarté durant plusieurs semaines de la course aux playoffs, Malines a pu longuement se préparer pour cette finale. "Cela n'a pas spécialement été un avantage. Quand on se prépare pour un match, on peut organiser des amicaux contre une équipe du même style que l'adversaire mais ce n'était pas possible avec le championnat", a conclu Defour.