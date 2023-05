Le PSG condamne le comportement de ses supporters en colère devant la maison de Neymar

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi", a réagi le club dans un communiqué diffusé dès mercredi soir. "Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux."

Ces événements sont intervenus trois jours après la défaite contre Lorient au Parc des Princes (1-3), la troisième du club parisien sur les quatre derniers matches joués à domicile.

En fin d'après-midi mercredi, les supporters rassemblés devant le siège du club à Boulogne-Billancourt ont scandé "On en a marre des mercenaires ! Il faut virer Messi ! Il faut virer Nasser (Al-Khelaifi, le président du club, NDLR)", "Direction démission" ou bien encore "Paris c'est nous".

"Nous sommes sincèrement inquiets à propos de l'avenir et de la pérennité de notre club", a indiqué dans un communiqué le Collectif Ultras Paris (CUP), se demandant "s'il y a encore un pilote dans l'avion".