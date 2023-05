La chronique de Jonathan Lange: la révolution allemande

Forcément, tout cela a un coût estimé à 7 ou 8 millions d’euros par saison. Et le manque à gagner de l’absence de recette de billetterie sera compensé par les sponsors. Le Fortuna en a trouvé quatre à hauteur de 45 millions pour les cinq prochaines années.

Dans un pays où les tribunes sont plus remplies qu’ailleurs en Europe mais où la règle du 50+1 empêche l’arrivée massive d’investisseurs étrangers qui ne peuvent être majoritaires, l’initiative fait du bruit pour remplir un stade d’une capacité de 54 600 spectateurs et qui en a accueilli en moyenne un peu plus de 29 000. Elle se veut courageuse. Audacieuse. Astucieuse. Le tout dans un contexte de tassement des droits télés, l’autre pilier budgétaire des clubs.

Ce projet fait en tout cas rimer football avec responsable. Avec social. Avec local. Parce qu’il s’inscrit comme une mesure forte pour contrer l’inflation du prix des places. Parce que les recettes dégagées serviront à financer pour moitié l’équipe professionnelle, à 40 % les équipes de jeunes et les féminines et à 10 % des projets sociétaux. Düsseldorf n’est qu’à 170 kilomètres à vol d’oiseau de la frontière belge et les dirigeants de nos clubs seraient bien inspirés d’aller y faire un saut. Et pas uniquement pour prendre des nouvelles de l’ancien Rouche Nicolas Gavory.