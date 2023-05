La chronique de Miguel Tasso: Leo Messi, un gâchis qui pose de vraies questions

À lire aussi

Quel contraste entre le Leo rayonnant avec l’Albiceleste lors du Mondial au Qatar et le Leo résigné avec le PSG en Ligue des Champions ! À l’arrivée, le gâchis est gigantesque à tous les étages avec, en toile de fond, ce dernier acte manqué et ce voyage maladroit – mais anodin – en Arabie saoudite qui lui vaut une suspension ridicule pour une icône planétaire de son rang. Oui, dans ce mauvais film, tout a été raté : un transfert aux allures de mariage forcé, un salaire indécent, aucune communion réelle avec les supporters, des résultats sportifs décevants et un divorce pathétique. Qui dit mieux ? L’histoire nous dira où Messi rebondira pour terminer sa carrière. En Arabie saoudite pour faire compagnie à CR7, aux États-Unis pour relancer le soccer, voire au Barça pour une séquence nostalgie ?

En attendant, cet épisode montre surtout du doigt la politique défaillante du PSG. Tout au long de cette semaine, de guerre lasse, les supporters parisiens ont affiché violemment leur ras-le-bol. Ils s’en sont pris à la fois aux dirigeants et à certains joueurs. Les premiers sont accusés d’avoir tué l’esprit du club en s’offrant, à coups de pétrodollars, une constellation superficielle d’étoiles surpayées incapables de jouer en équipe. Les seconds sont montrés du doigt – et même insultés – pour leur manque d’implication sur le terrain et en dehors. Messi et Neymar savent-ils seulement prononcer une phrase complète en français ? Jeudi, une manifestation très agressive a même été organisée devant le domicile du Brésilien pour réclamer son départ. Pour l’heure, seul Kylian Mbappé semble épargné…