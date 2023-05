Deux clubs hennuyers en lutte pour le dernier ticket dans le football pro : les Loups de Curaba ou les Borains de Bouchez ?

Pas une première : sous un autre matricule

Dans le passé, ces deux noms ou régions se sont déjà retrouvés à ce niveau même s’il convient d’apporter quelques précisions.

Créée en 2017 (en D3ACFF) pour relancer un club de foot à La Louvière sous la nomination du club qui a gagné la Coupe de Belgique en 2003 (radié en 2009 et qui avait le matricule 93), la RAAL actuelle (matricule 94 racheté à Couillet) a connu déjà deux montées en cinq ans (si on compte les années Covid). Historiquement, la RAAL avec son passé en D1 a déjà été actrice de l’ancienne D2.

De leur côté, les Francs Borains, sous le nom Boussu-Dour Borinage, ont aussi connu cinq années à cet échelon (2009-2014) avant de vendre le matricule historique (167) à Seraing (relégué en D1B cette saison) et de repartir sous pavillon 5192 (repris à Heppignies-Lambusart) dans les divisions inférieures pour se retrouver aux portes du monde pro cette saison.

La saison : remontada contre régularité

Dans ce sprint final vers la CPL, l’avantage a légèrement penché dans le camp des Francs Borains qui s’étaient sauvés sans devoir jouer le barrage il y a un an suite à la disparition de Mouscron. Avec un point de plus, la bande à Arnauld Mercier (ex-Beveren et Seraing) a son sort entre ses mains. Cinq mois plus tôt, on n’aurait pourtant jamais imaginé pareil scénario tant la saison des Verts a été contrastée : un départ canon et une fin 2022 très mitigée. Avant la trêve, le départ de l’entraîneur avait même été envisagé. C’est finalement grâce à un mercato réussi que le RFB a réalisé une impressionnante remontada, profitant aussi d’un creux à la RAAL en début 2023.

Pourtant, les Loups, promus cette saison, réalisent une saison plus que régulière en n’ayant jamais quitté les premières places. Un coup de mou et un faible 12/24 en janvier et février ont mis l’équipe de Frédéric Taquin en difficulté.

Evolution du classement des Francs Borains et RAAL cette saison en N1 ©IPM Graphics

Les équipes : budgets presque identiques

Pour découvrir cette division, la RAAL avait revu rapidement ses plans. Au lieu de miser sur une saison de transition, les Loups ont directement visé la montée en renouvelant pour la moitié son effectif. Avec un budget initial de 850 000, revu un peu à la hausse au fil de la saison, les Louviérois se présentent avec des noms ayant connu la D1B ou la D1A (Fiore, Vanzo, Badibanga, Faye, Soumaré) ou d’anciens espoirs de D1 (Azevedo, Libertiaux, Vanhecke, Franco).

Dans le Borinage, pour ne pas revivre la saison cauchemardesque de la saison dernière, on a aussi revu le noyau avec une hausse de 300 000€ (budget de 1,1 million) pour l’équipe première. Les arrivées de Chevalier et de Mohamed de Mouscron, de Grisez de Esch ou de Lavie du RWDM avaient rapidement éclairé les ambitions boussutoises. Le transfert de Taimont au mercato hivernal a encore plus gonflé l’expérience boraine. Le milieu de terrain est l’homme du second tour et les bons résultats sont revenus égayer le stade Robert Urbain.

Les deux équipes affichent une moyenne d’âge quasiment identique (24,7 pour le RFB ; 24,6 pour la RAAL) mais la RAAL a un effectif plus homogène, sans aucun trentenaire, là où Boussu en compte huit (Saussez, Taimont, Boulenger, Grisez, Chevalier…). De l’expérience supplémentaire.

Georges-Louis Bouchez est le président des Francs Borains depuis trois ans. ©© Bernard Demoulin

Structure : deux mondes différents

Meilleurs rivaux depuis le retour de la RAAL en 2017, les deux clubs fonctionnent avec des structures totalement différentes. Les Louviérois avancent avec une grosse armada en coulisses : 19 employés temps plein. Un personnel réparti à la Wolves Academy dans plusieurs domaines : administratif, commercial, marketing, horeca, maintenance des infrastructures. À 32 km de là, le RFB est une structure plus modeste et fait tourner le bateau avec quasiment 10 fois moins de personnel puisqu’il n’y a que deux temps plein au club qui fonctionne aussi avec des prestations rémunérées. Tant Loups que Borains peuvent aussi compter sur le soutien et la présence de nombreux bénévoles.

En cas de montée, le RFB jouera à domicile à Mouscron au début.

Les deux clubs tournent donc avec deux modes de fonctionnement différent mais pas seulement. À ses débuts, la RAAL, qui se veut être un club participatif, avait ouvert son capital à des actionnaires et à l’hiver 2021 avait réalisé une hausse de capital, inédit pour un club de D2ACFF.

Qu’on soit à Vedette ou à Saint-Julien, les deux clubs savent que des investissements seront nécessaires en cas de montée ou même en cas de maintien et d’ambitions en N1 la saison prochaine. Un club comme les Francs Borains pourrait devenir la cible d’intérêts étrangers, surtout quand on sait que les clubs anglais ont les yeux bien rivés sur la Belgique et qu’à part le Lierse et Liège (promu mais qui cherche du soutien), les clubs de D1B sont tous aux mains de propriétaires étrangers. En cas d’ambitions D1A, les Borains devraient peut-être commencer à chercher davantage de supports extérieurs.

De par ses actionnaires, ses investissements, ses projets, la RAAL n’est pas forcément intéressée par ce genre de solutions et pourra très bien s’en sortir en D1B même si en début de saison, le club n’était pas encore en équilibre. Le club, à son rythme, commence déjà à travailler sur une structure entièrement professionnelle pour atteindre… la D1A.

La direction de la RAAL tout en haut: Turi (directeur général), Curaba (président), Verwilghen (directeur sportif). ©ULP

Présidents : Bouchez-Curaba

D’un côté Georges-Louis Bouchez, président du MR. De l’autre Salvatore Curaba, ancien footballeur pro qui a réussi sa reconversion et qui a été nommé plusieurs fois manager de l’année. Deux fortes personnalités arrivées à la tête de leur club de manière différente.

Louviérois et ancien joueur de la RAAL, Curaba, encouragé par Toni Turi son bras droit et aussi son neveu, a finalement racheté le matricule de Couillet pour relancer un projet louviérois. En plus de son feeling de sportif de haut niveau, il a utilisé tout son savoir-faire d’homme d’affaires, ses contacts, son expérience de directeur d’entreprise pour faire aboutir ce projet et ressusciter l’engouement au Tivoli.

En face, Bouchez, de 23 ans son cadet, est arrivé à la tête du RFB en 2020, quelques jours après le retrait du club dans le processus de fusion avec le RAQM (lequel a donné quelques semaines plus tard, sous l’impulsion de Frédéric Herpoel et du président quévysien, le RAEC Mons actuel). Le Montois nommé président en pleine pandémie s’asseyait alors dans un siège vacant à l’époque.

Infrastructures : Vedette vs Tivoli

La RAAL est un peu plus avancée en termes d’infrastructures. Le club a financé son centre d’entraînement, la Wolves Academy, construite sur le terrain Saint-Julien à Strépy, et ne compte pas s’arrêter là. Même s’ils ont le Tivoli (dont l’éclairage a été mis aux normes de la D1B en ce début d’année), qu’ils partagent avec La Louvière Centre (D2ACFF), qui ne demande qu’à revivre les anciennes chaudes ambiances de la D1, les Louviérois ont le projet de faire sortir de terre, juste à côté, un nouveau stade de 8000 places (16 millions d’euros). Le projet a été déposé à la Ville de La Louvière et ils espèrent pouvoir l’utiliser endéans les trois ans.

La RAAL veut construire son stade de 8000 places pour 16 millions d'euros.

À Boussu, le stade Robert Urbain, plus connu comme Stade Vedette, a ses charmes mais est vieillissant. Ce stade communal ne répond d’ailleurs pas aux normes de la D1B actuellement. L’éclairage doit seulement être augmenté et des aménagements sont nécessaires (la tribune de presse est inexistante). En cas de montée, le RFB jouera ses matchs à domicile du début de saison… à Mouscron (sur lequel Deinze à la main).

Licence : la RAAL en ordre, le RFB en appel

Si sportivement, c’est Boussu qui a son sort entre ses mains pour le Top 3 final, sur le plan administratif, la RAAL a un atout de premier plan : elle a déjà la licence D1B. Recalé en première instance, le RFB se présente devant la C-Sar ce 17 mai et le club est très confiant. Seule manquait une garantie inconditionnelle bancaire relative à un retard de paiement de 11 jours en été (sur un plan de paiement envers la TVA). Pour la direction, ce n’est qu’une formalité.