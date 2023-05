Pour l’instant, neuf clubs sur les 10 sont liés à un club de Pro League. Seul le Fémina White Star (depuis la décision d’Alost de descendre en D1) reste "indépendant". Avec ce transfert d’instance, la Super League se rapproche donc du monde professionnel en Belgique, ce qui devrait lui permettre de connaître certaines évolutions.

"L'objectif est de la faire grandir de façon méthodique et de l'amener à une compétition professionnelle. À cette fin, nous effectuons un travail sur plusieurs domaines fondamentaux, tels que le renforcement des directions des clubs, la détection des talents, la formation et les infrastructures. Le développement d'une base de supporters plus large et des droits médias et la croissance commerciale sont également des points de travail importants", affirme Dennis Henderickx, le directeur sportif de la Pro League.

La Lotto Super League rejoint donc la Jupiler Pro League, la Challenger Pro League, la Croky Cup dans le giron de la Pro League. L’objectif dans les prochaines années sera d’augmenter le nombre de clubs. Pour l’instant, la SL est une ligue fermée avec aucun descendant sportif. Seule l’obtention de la licence SL permet de s’inscrire dans cette division. Aucun changement n’est prévu pour la saison prochaine.

"La Pro League s'engage ainsi pour une compétition qui sera la plus forte possible et qui fera rêver les jeunes joueuses d'une carrière professionnelle. Une Lotto Super League de qualité, avec des équipes ambitieuses et plus de visibilité, encouragera chaque semaine des milliers de jeunes joueuses et assurera un réservoir de talents plus important et de meilleure qualité", s'enthousiasme Lorin Parys, le CEO de la Pro League.

Alors que l’édition 2023 se termine ce week-end, le championnat 2023-2024 débutera le dernier week-end d’août. La Pro League prépare un plan stratégique qu’elle présentera en juin.