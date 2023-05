Le retour d'El Loco : Bielsa retrouve du travail dans une équipe nationale

Surnommé "El Loco", passé en France par Marseille ou Lille, en Espagne par l'Espanyol et l'Athletic Bilbao, mais aussi par la Lazio en Italie et le plus récemment par Leeds en Angleterre, Bielsa, 67 ans, a déjà dirigé les sélections de l'Argentine (1998-2004) et du Chili (2007-2011). La Celeste n'avait plus de sélectionneur depuis la fin du contrat de Diego Alonso après l'élimination en phase de groupes de la Coupe du monde 2022.