L’autre regard : il est grand temps de réadapter Bossemans et Coppenolle !

Dans le même temps, les esprits caustiques ne manqueront pas, eux, d’ironiser sur le cas du Sporting d’Anderlecht dont l’âme bruxelloise, disent-ils, s’est envolée avec l’OPA du Brabant flamand dans ses tribunes et dans ses loges. Voilà qui promet, en tout cas, des troisièmes mi-temps animées la saison prochaine et quelques belles discussions de bistrot sur fond de rivalités historiques et de sympathique mauvaise foi. En attendant, avec trois clubs en son sein, notre capitale est mûre pour de nouveaux voyages en ballon. Certes, elle ne défie pas encore Londres qui, avec sept clubs en Premier League, collectionne quasiment les derbys chaque semaine. Mais elle fait mieux, par exemple, que Paris qui n’a toujours que le seul PSG sur son territoire et qui est obligée de négocier avec Doha pour organiser, ici ou là, un vrai derby !