L’autre regard : il y a du Neymar chez Vinicius. Et ça dérange !

Jeune surdoué, Vinicius est promis au plus grand destin, mais il doit absolument gommer de son jeu les artifices inutiles qui suscitent tant de tensions en amont. Car, pour l’heure, en Espagne et ailleurs, son style et ses sempiternelles plaintes après chaque faute attisent de vives polémiques avec, en toile de fond, un racisme primaire et insupportable de la part de certains supporters adverses. Il faut que jeunesse se passe. Lorsqu’il se contentera de jouer sobrement au ballon, guidé par son seul talent, Vini prendra une nouvelle dimension et sera apprécié de tous. Peu importe la couleur de son maillot ou de sa peau.