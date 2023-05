Christian Benteke (DC United) est 9e de ce classement avec 4,43 millions de dollars par an. Avec six buts en 18 matches de MLS depuis son arrivée, il n'est pas certain que ses dirigeants y voient un investissement rentable jusqu'ici.

Deux autres Belges évoluent en MLS. Dante Vanzeir (New York Red Bulls), qui sera de retour de suspension ce week-end, est le 61e joueur le mieux payé de la Ligue avec 1,46 millions. Quant au défenseur Logan Ndende (Sporting Kansas City), il doit se contenter de 396.000 dollars par an. Notons que le salaire minimum est de 67.360 dollars par an.