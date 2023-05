Standard – Genk : Noémie Gelders veut “fidéliser les supporters”

Le Standard souhaite battre le record d’assistance pour cette finale : objectif 10 000 supporters.

”Ce serait magnifique. Quand on joue à l’Académie, il y a maximum 800 supporters. Mon record, c’est 1 500, 2 000 spectateurs lors d’une finale de Coupe. C’est plus difficile d’attirer du monde au match de foot féminin. Cela intéresse moins les supporters. La raison ? Je pense qu’ils ne connaissent pas bien le foot féminin, qui est nettement moins médiatisé que le foot masculin. J’espère qu’ils vont venir voir la finale pour leur montrer que cela vaut le coup de s’y intéresser et pour leur donner envie de continuer à nous suivre la saison prochaine. On veut fidéliser nos supporters.”

Le Standard aura l’avantage de jouer la finale à domicile.

”Nous avons déjà joué à Sclessin, nous connaissons le terrain, on sera chez nous. Cela va nous booster. Mais Genk est aussi une très bonne équipe. Lors d’une finale, tu n’as pas le droit à l’erreur, la seule option est de gagner. Ce sera 50-50 : l’équipe la mieux préparée et la plus concentrée l’emportera.”

Vous avez décroché le doublé la saison passée avec Anderlecht. Mais pour le Standard, le dernier trophée date de 2018.

”C’était la Coupe de Belgique et c’était déjà contre Genk. C’est mon plus beau souvenir, car c’était mon tout premier trophée. C’est lors de cette saison 2017-2018, avec le Standard, que j’ai vraiment pris mon envol. J’ai eu l’occasion de découvrir la Ligue des champions. Cela m’avait permis de disputer mes premiers matches européens. C’est une expérience très enrichissante. C’est depuis cette saison-là aussi que je porte le n°10. C’est le Standard qui me l’a proposé et il m’a porté chance. Aujourd’hui, c’est devenu un numéro fétiche pour moi. J’espère qu’il me portera encore chance le 18 mai !”