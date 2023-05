Il y a 10 ans, le dernier match d’Alex Ferguson : “C’est un sacré départ que vous m’avez offert”

L’Écossais a pris le pouvoir à Manchester United le 6 novembre 1986 et a dirigé le club pour la toute dernière fois le 19 mai 2013, il y a donc dix ans. Pendant ce laps de temps : 2 Ligues des champions, 13 titres de champion, 5 FA Cup, 4 League Cup, 10 Community Shield, 1 Coupe des Coupes… N’en jetez plus : la Coupe (aux grandes oreilles) est pleine après 1500 matchs où Sir Alex Ferguson, anobli par la Reine après le triplé historique championnat-Coupe-Ligue des champions en 1999, a dirigé les Red Devils.

guillement De la descente du bus, jusqu'au terrain, j'avais envie de savourer chaque moment...

Le palmarès est XXL, comme l’importance du bonhomme dans l’histoire du football mondial. Les adieux de Sir Alex Ferguson, tant de fois craints, redoutés ou… espérés par ses adversaires, devaient donc être à la hauteur. Le manager a annoncé sa retraite le 8 mai 2013, ce qui laissait onze jours pour préparer ses adieux. Les marchands s’en donnent à coeur joie et proposent des gadgets à l’effigie de Ferguson comme des écharpes ou des médailles. Des fans disposant d’un ticket proposent leur sésame pour 300 à 400 livres (350 à 450 euros). Le bus de Manchester United arrive et les fans des deux équipes acclament Sir Alex Ferguson, en espérant un autographe de sa part. “De la descente du bus, jusqu’au terrain, j’avais envie de savourer chaque moment. Ce n’était pas difficile pour moi, parce que je savais qu’il était temps”, avouera plus tard l’Ecossais.

La rencontre, elle, n’avait pas réellement d’importance sportive, les Red Devils étant assurés du titre alors que West Bromwich n’avait pas grand-chose à espérer à part soigner le spectacle. Toutes les conditions étaient donc réunies pour mettre à l’honneur Sir Alex Ferguson. Avant la rencontre, les deux équipes se sont alignées dans une émouvante haie d’honneur, alors que l’Écossais a été acclamé par les 26 438 spectateurs des Hawthorns. Dave Chall, la mascotte locale, lui a même donné un paquet de chewing-gum, ce qu’il a pris avec le sourire.

Lukaku : pied droit, pied gauche puis tête

Alex Ferguson pensait sans doute se diriger vers un énième succès après le but de l’éphémère Anderlechtois Alexander Buttner qui a porté le score à 0-3. Mais les Baggies de Steve Clarke avaient décidé de rentrer dans la rencontre. Sur le banc de West Brom au coup d’envoi, Romelu Lukaku prend place à la pause, après que Morrison ait réduit le score. En feu, le Diable rouge n’attend que cinq minutes pour inscrire du pied droit le but du 2-3. Robin van Persie redonne alors du pied gauche une longueur d’avance aux hommes de Sir Ferguson et Chicharito enfonce le clou. Le spectacle est total et le football offensif, comme Sir Alex Ferguson l’apprécie. Les dix dernières minutes sont folles. Lukaku a à peine le temps d’inscrire son doublé du pied gauche que Mulumbu porte le score à 4-5. Après le pied droit et le pied gauche, Romelu Lukaku utilise sa tête pour inscrire le dernier but du match. 5-5, score final, nouveau record de buts pour un match nul en Premier League. L’Écossais n’en perd pas son chewing-gum mais n’en revient pas. “A 5-2, cela aurait pu faire 20-2 en notre faveur mais à 5-5, on aurait pu perdre 20-5, constatait Sir Alex Ferguson après le match, qui en avait perdu son sourire. Dans les vestiaires, j’ai dit aux joueurs : 'Merci les gars. C’est un sacré départ que vous m’avez offert…'”

La balle de match termine finalement dans l’armoire de Romelu Lukaku, pas dans celle de Sir Alex Ferguson. Manchester United, avant cela, était parti saluer les supporters dans le Smethwick End, puis Sir Ferguson s’est avancé devant ses hommes pour saluer et embrasser les personnes qui l’aimaient le plus. “J’étais seul devant une mosaïque de visages heureux. Nos fans ont passé toute la journée à chanter et sauter”, saluait le septuagénaire.

Des fans parviennent à monter sur le terrain et veulent saluer Ferguson. Les stewards sont débordés. Il est temps de rentrer aux vestiaires, où tout le monde veut voir le héros du jour. Sir Alex Ferguson n’oublie pas d’aller saluer Steve Clark et son vestiaire et repart de son dernier match avec un maillot de West Brom floqué à son nom mais aussi des cadeaux de l’Ajax, d’Edwin van der Sar et du Real Madrid (une lettre du président Florentino Perez et une réplique de la Plaza de Cibeles où le Real fête ses succès)…

Un dernier match de folie pour Ferguson

Depuis ses adieux en 2013, c’est le désert ou presque à Manchester United. Les managers se succèdent sans succès, la vitrine aux trophées ne s’est garnie que d’une FA Cup, d’un Community Shield et d’une Coupe de la Ligue. Un bilan bien famélique quand on le compare au palmarès de Sir Alex Ferguson à Manchester United…