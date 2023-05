La chronique de Jonathan Lange : Il faut laisser parler les arbitres

Les meilleurs arbitres sont ceux qu’on ne voit pas. Mais on aimerait quand même les entendre.

Reste que ce tournoi marque une évolution dans l’arbitrage. Lors d’Argentine – Ouzbékistan, après avoir accordé un penalty aux Ouzbèkes, François Letexier a été appelé par son assistance vidéo. Finissant par se déjuger. Jusqu’ici, rien de plus normal. Sauf que l’arbitre s’est justifié et que tous les spectateurs présents ont pu en profiter, ses mots résonnant dans la sono du stade. Ce qui est la norme en football américain dans le championnat de NFL ne l’est pas encore ailleurs. En rugby ou en hockey, pionniers dans l’arbitrage vidéo, seuls les téléspectateurs peuvent profiter des échanges entre l’arbitre central et son assistant derrière l’écran. Cette phase d’expérimentation lancée lors de la Coupe du monde des clubs en janvier au Maroc par l’Ifab qui régit les règles va s’étirer cet été pour le Mondial féminin.

Respectivement directeur technique et responsable des arbitres en Belgique, Bertrand Layec et Herbert Fandel ont évoqué début mars la possibilité pour la Belgique de se joindre aussi de se joindre à ses tests grandeur nature. Ce qui ne pourrait être que bénéfique tant la démarche se veut pédagogique. Les patrons de nos sifflets refusent de starifier la corporation. Fidèles à la théorie qui veut que les meilleurs arbitres sont ceux qu’on ne voit pas. Mais on aimerait quand même les entendre un peu pour en calmer certains.