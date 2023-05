”Les miracles existent quand tu y crois jusqu’au bout” : les réactions après Antwerp-USG

Moris : “Les miracles existent quand tu y crois jusqu’au bout. Je l’ai dit à la mi-temps que le match n’était pas fini. Avec cette abnégation qui nous est propre, ce point est largement mérité aujourd’hui. Je suis content d’être revenu, surtout ici où il se passe toujours des choses bizarres quand tu es mené avec des ballons qui disparaissent ou tu reçois des bouteilles… L’arrêt à la dernière minute ? C’est ma façon de rendre la monnaie de la pièce à l’équipe qui a abattu un boulot incroyable et je suis fier de faire partie de cette équipe. C’est l’Antwerp qui a son sort entre les mains et il faudra faire le travail contre un Bruges qui revient en forme à domicile.”

Teuma : “Je suis fier de l’équipe. C’est le plus grand match que j’ai vu et de très loin ! Mes coéquipiers se sont battus jusqu’à la fin avec ce but marqué avec un brin de réussite. Je suis très content avec ce point glané qui nous permet d’y croire jusqu’à la fin. C’était un match compliqué mais je pense que l’Antwerp a complètement déjoué aujourd’hui alors qu’ils auraient pu tuer le match à onze contre dix. Cela ne leur aura pas servi d’essayer de gagner du temps avec plein de vices… L’Antwerp a son sort entre les mains mais on va tout donner la semaine prochaine. Personnellement, je vais tout faire pour être prêt physiquement la semaine prochaine !”

Butez : “Je pense qu’une carte rouge peut avoir des effets bénéfiques parfois mais ça n’a pas été le cas aujourd’hui. On a arrêté de jouer, fait preuve de suffisance et surtout manqué d’intensité. C’est dommage ! Le changement de Janssen ? C’est clair que c’était plus un changement défensif mais il fallait garder le score de toute façon. C’est bête de ne pas pouvoir faire la fête à la maison surtout vu la physionomie de la rencontre mais on a encore notre sort entre nos mains. C’est dur pour tout le monde mais il faudra se remobiliser pour aller gagner à Genk la semaine prochaine.”

Alderweireld : “C’est naturellement la déception qui prime à l’heure actuelle. Il faut tourner le bouton et déjà penser à tout donner la semaine prochaine à Genk. Peut-être que le fait que le dénouement approche et que l’Union soit à dix nous a un peu fait déjouer. Je pense qu’on a déjà montré qu’on savait se relever après des moments décevants. On joue en plus que le champion de Belgique en titre donc ce ne sera pas facile. Il faut donc gagner la semaine prochaine pour être sûr de fêter le titre de champion.”

Puertas : “C’est comme une victoire même si on n’a pas les trois points. Mais à onze contre dix, surtout à l’Antwerp, c’est un très bon point pris ! On a senti que les Anversois essayaient de calmer le jeu et après cette carte rouge endort le match. À dix contre onze, on n’avait plus rien à perdre et donc il fallait marquer ce but. À dix contre onze, on n’avait plus rien à perdre et donc il fallait marquer ce but. J’aimerais avoir plus de temps de jeu mais c’est l’équipe et le trophée qu’on peut aller chercher le plus important. La force de l’Union, c’est qu’on a un effectif complet comme on l’a montré aujourd’hui.”

Geraerts : “C’est magnifique ce que les joueurs ont fait avec cette force de caractère affichée ! Je n’ai jamais douté de mon équipe aujourd’hui parce qu’il faut toujours y croire. Ce n’était pas un bon match aujourd’hui des deux côtes. L’Antwerp a mis un but rapide et a attendu qu’on fasse une erreur pour faire le break. Même après l’exclusion, on y a cru et on est passé en 4-3-2 pour essayer d’égaliser. Physiquement, Teuma n’était pas prêt et Boniface a fait ce qu’il pouvait en travaillant pour l’équipe. Il faut ajouter Van Der Heyden qui est touché à l’épaule et Lynen qui sera suspendu. Mais j’ai un groupe motivé et je compte sur tout le monde pour dimanche. Notre but, c’est de gagner contre Bruges la semaine prochaine en espérant un faux pas de l’Antwerp.”

Van Bommel : “C’était un match où on pouvait être champion et c’est normal que la nervosité soit présente aujourd’hui mais ça ne veut pas dire que c’est quelque chose de mauvais. On n’a pas créé assez d’actions aujourd’hui à part le goal qu’on a marqué. La déception est immense dans le vestiaire mais il faudra se relever et se préparer pour le match dimanche prochain face à Genk.”