Joueuse de l’année : qui pour succéder à Tessa Wullaert ?

Comme attendu, Anderlecht est représenté (Vatafu, Jacobs), tout comme OHL, vice-champion (Detruyer). Le Standard Femina, vainqueur de la Coupe de Belgique, est absent de ce trio malgré des playoffs plus que réussis.

À côté du Soulier d’Or féminin, remporté par Nicky Evrard (et qui ne sacre qu’une Red Flame quel que soit le championnat), la Lotto Super League Player of the Season permet aux joueuses étrangères de la Super League d’entrer en ligne de compte. Et le nom de la lauréate sera dévoilé le 5 juin prochain.

Stefania Vatafu

Stefania Vatafu

À bientôt 30 ans (le 12 juillet), Stefania Vatafu est la plaque tournante du RSCA Women. Dans l’entre-jeu, l’internationale roumaine (elle a fêté ses 100 caps en novembre) a dirigé le jeu des sextuples championnes de Belgique. Elle est arrivée dans notre championnat en 2018 et est devenue l’une des meilleures joueuses. Calme, précision, placement, technique : elle est une des artisanes de la domination anderlechtoise. Si elle est réservée en dehors du terrain, elle apporte tout son professionnalisme sur l’aire de jeu. Preuve de son importance chez les Mauves, celle qui avait connu une pige moins réussie à l’UD Granadilla Tenerife, avant de débarquer à Bruxelles, a prolongé pour deux saisons supplémentaires.

Lore Jacobs

Lore Jacobs

La jeune Anderlechtoise est la révélation de la Super League. À 18 ans, elle a explosé au sein de l’attaque anderlechtoise, qu’elle découvrait cette saison, elle qui avait suivi Dave Mattheus passant de Gand au Lotto Park l’été dernier. Une arrivée à Anderlecht où elle devait remplacer offensivement Tessa Wullaert (partie à Sittard) et Ella Van Kerhoven (partie à OHL). Une succession qui n’a pas pesé sur ses jeunes épaules puisqu’elle a terminé meilleure buteuse de son équipe et avec 18 buts, elle a clairement marqué les esprits cette saison. Internationale U19, elle défendra les chances belges à l’Euro cet été et ne devrait plus trop tarder à faire le pas vers les Red Flames.

Marie Detruyer. ©Sportpix.be | David Catry

Marie Detruyer

Marie Detruyer n’a que 19 ans mais fait déjà office de joueuse confirmée en Super League. Produit de l’école de foot de la VV, dont profite OHL, la Louvaniste est le dépositaire du jeu des vices-championnes de Belgique. Si elle n’est pas la joueuse la plus décisive de son équipe, c’est Van Kerkhoven qui a terminé meilleure buteuse de la saison, Detruyer est celle qui amène le danger. Dans l’effectif de Jimmy Coenraets, elle a pris de la place et elle a fait le pas vers les Red Flames cette saison où on lui prédit un avenir radieux. Elle était déjà nommée la saison dernière.