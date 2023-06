Deuxième édition du stage Mpoku cet été à Verviers

Toujours en compétition avec son club coréen de Incheon United, Paul-José Mpoku ne sera pas présent comme ce fut le cas en 2019 mais d’autres joueurs pros devraient rendre visite aux apprentis footballeurs durant cette semaine de stage. “Mon but est de rendre à ma ville (Verviers) ce qu’elle m’a donné,” précise Polo Mpoku. “Il y a énormément de talent à Verviers et on veut aussi jouer un rôle social dans la ville avec ce stage et, plus tard, pourquoi pas la création d’une Académie.”

À noter que le stage se déroulera sur le site du stade de Lambermont (Rue du Beau Site 55 à 4800 Verviers). Lors de la première édition, pas moins de 87 enfants avaient foulé les pelouses du stage organisé par l’ancien capitaine du Standard.