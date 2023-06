CR7, Messi, Benzema : la stratégie sportive de l’Arabie saoudite

Il n’est donc pas impossible que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Karim Benzema évoluent, la saison prochaine, dans le championnat de football saoudien. À l’instar du Qatar, le royaume des pétrodollars a fait du sport un véritable outil économique, social et diplomatique. Et, du coup, rien n’est trop beau ou trop cher. Pêle-mêle, via les milliards de dollars de ses fonds souverains, l’Arabie saoudite s’est récemment offert le club de foot de Newcastle, une participation dans l’écurie de F1 McLaren, une nouvelle Ligue de golf (le LIV) qui a conquis quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, des courses cyclistes, de grands combats de boxe. Elle accueillera même les Jeux asiatiques d’hiver, un véritable exploit dans un pays où les enfants n’ont vu la neige qu’à la télévision !