La nouvelle vie de Daniel Van Buyten : "L’envie de donner, de partager"

En évoquant ses nouveaux projets, la petite flamme qui brille dans le regard de Daniel Van Buyten est aussi vive que quand il parle de sa conquête de la Ligue des champions il y a 10 ans. L’ancien défenseur rechausse encore régulièrement les crampons avec les anciens du Bayern, le Variété Club de France ou la Team Unicef avec qui il va affronter les légendes du RC Lens ce mardi à Bollaert. Guidé par cette générosité qui le caractérisait déjà sur le terrain. Cette humilité aussi : “La perte de mon père m’a sensibilisé à la destinée qu’on peut avoir dans la vie : je ressens de plus en plus l’envie de donner, de partager, de transmettre avec ceux qui n’ont peut-être pas la chance d’avoir des parents, un problème de motricité. Bien trop souvent, on se regarde soi-même et on n’est pas là pour aider.”

Ce qui n’est pas son cas vu son implication dans la communauté au travers de deux structures : l’ASBL Le Charnoy qui collecte de l’argent pour notamment financer des opérations pour des enfants tout en menant de nombreuses activités visant au bien-être des personnes : “et quand tu en vois qui ne savait pas marcher le faire un an après, c’est tellement fantastique” et la Fondation Papillon qui construit des équipements à destination des enfants comme le Cocon 1 avec l’ambition de faire sortir de terre Cocon 2 d’ici 2026. “Des subsides, il y en a, des endroits moins, résume Van Buyten qui participera ce samedi à la Guinguette de la fondation à la ferme du château de Laneffe à Walcourt (entrée libre dès 17h) : ce sera un moment de rassemblement, de convivialité où on sème pour récolter pour les enfants et je vous invite à venir nombreux pour un moment de partage visant à contribuer à leur bien-être.”

Retrouvez l'interview intégrale de Daniel Van Buyten dans la DH de ce samedi et sur DH.be.