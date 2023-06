Après le prix du joueur de l'année, les Diables pour Mike Trésor ? "Tedesco m’a félicité pour ma saison"

Il a voté pour lui

Statistiquement, il n'y avait pas de comparaison. Avec 8 buts et 24 assists, il a largement fait mieux que ses deux concurrents unionistes, Teddy Teuma et Victor Boniface. Deux équipiers qui se sont partagé les voix, ce qui explique également le plébiscite pour le seul Genkois à être autant sorti du lot. "J'ai voté pour Boniface, Heynen… et pour moi, sourit-il. Mais je ne pense pas que ça ait pesé bien lourd dans la balance.

Il termine avec une belle avance sur ses concurrents avec 168 voix contre 129 pour son dauphin Teddy Teuma. Boniface en compte 90.

C’est déjà son troisième trophée individuel cette saison. Il a, plus tôt cette année, été récompensé par le Soulier d’Ébène (le meilleur joueur africain) et a reçu ce soir son prix de meilleur donneur d’assists de la saison.

À lire aussi

"J’ai d’ailleurs reçu mon Soulier d’Ébène dimanche dernier. Les coupes que j’ai reçues cette saison seront en bonne place chez moi, même si je n’ai pas encore d’armoire dédiée à mes trophées."

Mike Trésor a reçu son trophée des mains de Branko Strupar, ancien détenteur du record d'assist avant cette saison 2022-23. "C'était spécial de le recevoir d'une légende de Genk, dit Trésor. On dit que les records sont là pour être battus."

Encore du mal à digérer la perte du titre

Vu le dénouement de la fin de saison, ce trophée et la cérémonie passeront au second plan pour le joueur que le président du Racing, Peter Croonen, a dû consoler sur le terrain après la perte du titre. "La nuit a été très difficile, confie-t-il. Les félicitations de mon coach (Wouter Vrancken) m'ont fait très plaisir car nous avons créé une connexion forte cette saison. Il a marqué un tournant dans mon histoire à Genk."

Un avenir loin de Genk

Mike Trésor partira en vacances rapidement. À moins que Domenico Tedesco ne l’appelle pour les deux prochains matchs des Diables rouges. Une première sélection sera la récompense finale d’une saison pleine. Le nouvel entraîneur de l’équipe nationale n’a pas voulu faire de commentaires.

"Il ne m’a pas parlé de la sélection mais m’a félicité pour ma saison et m’a parlé du match d’hier car il était là. Ça m’a fait plaisir. Pour la sélection, par contre, je devrai attendre demain."

La suite de sa carrière ne se déroulera probablement pas à Genk. S'il veut profiter de sa grosse cote, c'est cet été qu'il doit signer un grand transfert. "Je dois d'abord digérer la perte du titre avant de penser à mon avenir, dit-il. Je pense qu'avec 24 assists, il y aura de l'intérêt pour moi. Nous verrons ce qui est le mieux pour le Club et pour moi."