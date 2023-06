Blessé, Arthur Vermeeren n’ira pas à l’Euro U21

Arthur Vermeeren ne sera pas du voyage en Roumanie et en Géorgie avec les Diablotins, pour l’Euro U21. Récemment élu “Talent of the Season” au Pro League Awards, le milieu de l’Antwerp (18 ans) est blessé au muscle fessier. Il avait ressenti quelque chose lors du match du titre à Genk (2-2) dimanche dernier.