KDB Cup : l'absence du Diable rouge excusée

Le U15 de Gand jouent contre les U15 du Real Madrid lors de la KDB Cup 2023 ©Eric Guidicelli

"C'est une joie de voir Kevin arriver sur le toit du monde, explique Jeroen Verhille, le tournament leader de la KDB Cup. Bien sûr, à cause de cette finale de C1, il ne pourra pas venir voir les gamins. Après le match à Istanbul, il doit rejoindre Manchester où des festivités pour le triplé (FA Cup, Championnat d'Angleterre et, donc, la Ligue des Champions) sont prévues. Dans cinq ans, quand sa magnifique carrière sera terminée, il pourra être sur place et mettre lui-même la tournée générale qu'il a offerte à ceux qui l'ont suivi sur notre écran géant. Lors de chaque édition, il est venu. Il aura raté deux ans: une fois à cause de son mariage et une autre, donc, à cause de cette finale de Ligue des Champions."

Jeroen Verhille, le tournament leader de la KDB Cup ©Eric Guidicelli

Les spectateurs lui auront pardonné ces écarts. Ils étaient plus de 4.000 samedi et les organisateurs du tournoi attendaient une plus grosse affluence le dimanche. "Avec la finale, il y a toujours plus de monde le dernier jour et, avec la ville Gand, nous n'avons pas vraiment fixé de limite."

Une compétition qui permet à certains des plus prestigieux clubs du monde de se frotter l'un à l'autre. "C'est exceptionnel. Quand vous voyez le tempo, l'engagement physique... Quand vous comparez les styles de jeu du Real ou de Palmeiras, c'est top."

Et les clubs belges, du reste, tirent leur épingle du jeu.

Comme lors de la victoire de La Gantoise 2-0 face au Real.

« Avant ce match, j’avais une véritable envie de bien faire, pas de réel stress, assure Pablo, international belge gantois passé par l’EF Academy et d’origine espagnole. C’est une vraie fierté pour moi d’avoir pu battre mon club de cœur. »

Un tournoi qui fait rêver joueurs et spectateurs.

"La première année, nous avons dû faire nos preuves pour attirer les meilleures équipes du monde, poursuit Jeroen, le responsable du tournoi. Le nom de Kevin a aidé, bien sûr. Dès la deuxième année, tout le monde a voulu venir. En février, les responsables de Chelsea m'ont appelé pour connaître les dates précises du tournoi. J'ai dû m'excuser auprès d'eux en leur disant que cette fois-ci, nous ne les avions pas invités. Je n'aime pas faire cela mais que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons accueillir que douze équipes."

Et plus de 125 scouts internationaux, particulièrement intéressés par la catégorie des U15. "Avec Kevin et son père, nous avons décidé de nous focaliser sur cette seule catégorie. A cet âge-là, si on n'a pas encore le physique, on ne sait pas encore à 100% qui va être un grand joueur ou pas. A cet âge-là, ils n'ont pas encore signé de contrat normalement. Les recruteurs ne s'y trompent pas avec des émissaires venus de Liverpool, Madrid, Francfort..."

Les futurs Mbappé, Gavi, Vinicius ou... De Bruyne étaient peut-être présents pendant ce week-end à Tronchiennes.