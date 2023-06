Casadei, Marcos Leonardo, Matturro, Seungwon : voici les 4 révélations du Mondial U20

À lire aussi

Cesare Casadei, Ballon d’or et Soulier d’or

Il est milieu de terrain, il porte le numéro 8, et pourtant c’est bien lui qui a terminé meilleur buteur et meilleur joueur de la Coupe du monde U20. 7 buts en 7 matchs : son bilan est brillant. Si la Squadra Azzura se cherche une nouvelle génération, elle s’est au moins trouvé un prospect de qualité lors du tournoi. Prêté par Chelsea à Reading l’hiver dernier, le milieu de 20 ans a disputé 15 matchs et inscrit un but lors de sa demi-saison en Championship. Transféré pour 15 millions d’euros de l’Inter Milan à Chelsea, à l’été 2022, Cesare Casadei est un talent déjà connu des recruteurs du monde entier. Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2028, un prêt pourrait de nouveau être envisagé en raison de la concurrence importante dans l’entrejeu du club londonien.

Cesare Casadei avec son trophée de meilleur joueur du tournoi. ©AFP or licensors

Marcos Leonardo, de Santos à l’Europe ?

Marcos Leonardo est Brésilien, il évolue à Santos, il a 20 ans, il est attaquant, et il a terminé le Mondial U20 avec 6 buts en 5 matchs. On peut donc dire sans trop se mouiller qu’il sera l’une des nouvelles attractions du mercato estival européen. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club paulista, l’avant-centre est évalué à 15 millions d’euros (Transfermarkt). Selon le Daily Mail, des émissaires de Manchester United auraient été envoyés pour l’observer en Argentine lors du tournoi international. À 20 ans seulement, l’avant-centre brésilien a déjà joué 142 matchs et inscrit 42 buts sous le maillot noir et blanc des “Peixe”. Au même âge, Neymar, lui aussi formé dans le club de la région de Sao Paulo, avait disputé 133 matchs avant de s’envoler vers l’Europe.

Marcos Leonardo, auteur de 6 buts lors du Mondial U20. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Alan Matturro, le solide Uruguayen

Si les jeunes de la Céleste n’ont encaissé aucun but lors des quatre matchs de la phase à élimination directe de ce Mondial, Alan Matturro n’y est probablement pas étranger. Auteur d’un but et d’une passe décisive, il a terminé deuxième meilleur joueur de la compétition. Le défenseur d’1m89, aux qualités athlétiques impressionnantes pour un joueur de 18 ans s’inscrit déjà dans la lignée des grands défenseurs uruguayens. Arrivé en provenance du club uruguayen de Defensor vers le Genoa cet hiver, le jeune homme de Montevideo n’a pas encore joué la moindre minute dans l’élite italienne.

Alan Matturro avec son Ballon d'argent. ©AFP or licensors

Lee Seungwon, le milieu polyvalent

Avec ses 4 buts et 3 passes décisives, Seung Won Lee a porté sa sélection jusqu’en demi-finale du Mondial U20. Le capitaine sud-coréen a été récompensé du Ballon de bronze derrière Cesare Casadei et Allan Matturro. Le milieu de terrain évolue depuis le mois de janvier en première division coréenne au Gwangon FC où il n’a pas encore fait ses débuts avec les professionnels. Sa valeur marchande de 50 000 € seulement (Transfermarkt) devrait évoluer dans les prochains jours.