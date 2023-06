Devenez l’un des héros du prochain livre de Pad’R ! Voici comment…

”Chaque album aura un contenu adapté et des pages spécifiques dont la couverture”, explique Pad’R. Le dessinateur compte même impliquer, dans son livre, les supporters en leur proposant de se faire caricaturer dans les éditions locales, affublés du maillot du club de leur cœur.

Si vous rêvez de devenir l’un des héros du prochain livre du dessinateur, affublé du maillot du club de votre cœur, ou si vous voulez faire un joli cadeau à un(e) ami(e), c’est très simple : commandez votre version de Var is Hell sur Chronica-shop.be et vous serez invité à fournir des photos de vous, d’elle ou de lui. Et Pad’R se fera un plaisir de vous croquer, caricature qu’il inclura dans une des éditions “locales” de son album (69 euros pour 2 livres dédicacés et leur caricature).

”Avec Chronica, on aime aller toujours un peu plus loin dans l’expérimentation de nouvelles idées, rigole le dessinateur. Dans les précédents albums, nous avions commencé par imaginer une équipe de lecteurs avec leur nom sur le maillot, on a ensuite intégré des premières caricatures de supporters dans un recueil suivant. On a même permis de commander une édition personnalisée où l’acheteur apparaissait en caricature directement sur la couverture. Avec Chronica, on 'brainstorme' beaucoup et, surtout, on rigole énormément… (rires)”

Une manière de se démarquer par rapport à la concurrence, mais aussi, bien sûr, de permettre de soutenir financièrement la sortir de l’album, avec un marketing original, adapté à la cible.

”Cela fait partie de l’ADN de Chronica d’imaginer des concepts nouveaux, originaux et qui rapprochent les auteurs, la maison d’édition et les lecteurs, détaille Christophe Charlot, le fondateur. Aujourd’hui, en plus d’un contenu fort et intéressant, un livre doit proposer une expérience nouvelle, un concept créatif ou une interaction spéciale pour séduire le public, sortir du lot et laisser une trace dans l’esprit des lecteurs. On se plaît à imaginer des choses qui n’ont jamais été faites ou rarement.”