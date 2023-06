Presque tous les feux sont au vert pour la scission de la Nationale 1

Réuni ce mardi soir, le Conseil d’Administration de l’ACFF a décidé de se prononcer en faveur d’une scission. C’est ce qu’indique l’ACFF sur son site. Il y aurait ainsi une D1 ACFF et une D1 Voetbal Vlaanderen. Mais avant qu’un vote puisse avoir lieu (avant le 30 juin 2023 pour que la scission soit effective en 2024-2025), un groupe de travail va être mis en place afin d’étudier les modalités de ce changement (fonctionnement, nombre de clubs, etc.). Ce qui est certain (avec deux séries distinctes), c’est qu’au minimum un club francophone (et un flamand) en ordre de licence serait assuré de regagner le football professionnel chaque saison, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Le communiqué

Réuni ce mardi 13 juin, le Conseil d’Administration de l’ACFF s’est prononcé en faveur d’une scission de la D1 nationale en une D1 ACFF et une D1 Voetbal Vlaanderen.

Ce choix correspond au souhait de la majorité des clubs de la Sixième Province. Les clubs néerlandophones se sont également montrés favorables à un tel changement dont le premier avantage est d’assurer, chaque année, la promotion d’un club amateur francophone vers le football professionnel.

Un groupe de travail va désormais se pencher sur la meilleure façon de mettre en place les modalités de cette proposition (nombre de clubs, licence, etc).

Un vote doit intervenir avant le 30 juin 2023 afin que la scission puisse être effective dès la saison 2024-2025.

