Un domaine qui accueille des enfants atteints de cancer et leurs proches dans le but de passer des derniers jours “heureux”, comme le rapportent nos confrères de BFM.

L’ancien capitaine des Bleus a alors pris la parole et n’a pas pu retenir ses larmes. “Je suis fier d’être le parrain de votre projet. J’ai des enfants qui sont bien portants. Mon histoire vous touche et me touche. Là c’est compliqué pour moi, mais ne vous inquiétez pas, ça va passer”. Et de conclure. “Je vais tout faire pour accompagner ce projet et toutes ces familles”.

L’ancien coach du Real Madrid a perdu son frère Farid en 2019 après avoir perdu son combat suite à une longue maladie.