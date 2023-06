France-Grèce: le dernier show du fantasque arbitre Mateu Lahoz

Il est vrai que ce bloc grec n’a pas été simple à transpercer. La première période a vu les Bleus se créer pas mal de situations intéressantes, mais en allant rarement jusqu’à une frappe. Et ce, malgré les nombreuses provocations de Kylian Mbappe depuis son côté gauche.

Penalties non-sifflés, retiré et carton rouge

En parallèle, le capitaine français a réclamé ni plus ni moins que quatre penalties, après deux poussées dans le dos (2e et 28e), une autre chute dans le grand rectangle (41e) et une faute de main grecque. "Il y a trois ou quatre situations qui auraient pu être sifflées. Certaines auraient pu être lues ou appréciées différemment", a d'ailleurs admis Didier Deschamps à la pause au micro de TF1.

Pointé du doigt pendant une bonne partie des 45 premières minutes, l’arbitre espagnol Mateu Lahoz a plus souvent débattu avec les Français - en particulier avec Mbappe - qu’avec ses assistants de la VAR. Jusqu’à ce début de deuxième période.

Une faute sur Griezmann (touché à la tête) a permis à Kylian Mbappe d’enfin recevoir un penalty après intervention de la vidéo (53e). Et le Parisien l’a transformé en deux fois… grâce à la vidéo, à nouveau. Mateu Lahoz a ainsi fait retirer le premier essai manqué, à cause d’une intrusion grecque dans le grand rectangle.

Une vingtaine de minutes après avoir sifflé son dernier penalty, Mateu Lahoz a distribué son ultime carton rouge. Le Grec Mavropanos a été l’heureux élu pour un accrochage sur Kolo Muani. Et histoire de profiter jusqu’au bout de ce rôle d’acteur principal devant 80 000 personnes, pas moins de 14 minutes ont été ajoutées au temps réglementaire. L’occasion de se faire remarquer une dernière fois avec quelques erreurs et fautes oubliées…

Poussé à la retraite, Antonio Mateu Lahoz aura dirigé son ultime rencontre dans son style le plus typique. Des décisions tranchées, une petite dose de condescendance et surtout de l’entêtement pour engager de franches discussions très vocales avec des joueurs et entraîneurs souvent mécontents.

C’est aussi cette attitude polémique qui l’a mené à sa fin de carrière anticipée, à 46 ans. Considéré comme l’un des arbitres les plus connus au monde, l’Espagnol s’est bien distingué ces dernières années en dirigeant notamment dirigé la finale de Ligue des champions 2021, en officiant à l’Euro 2020 et aux Coupes du monde 2018 et 2022.

Il y a d’ailleurs reçu les foudres de l’Argentine et des fans de Lionel Messi après avoir critiqué le septuple Ballon d’or pour sa prestation lors du quart de finale face aux Pays-Bas. Match dans lequel il a distribué… 17 cartons jaunes : un record. Il avait ensuite été écarté pour la suite du tournoi.

Mais la goutte d’eau de trop aura été sa potentielle implication dans l’affaire Negreira, qui aura cassé le peu de confiance dont il jouissait encore. La direction des arbitres espagnols a ainsi tranché il y a quelques semaines en décidant de renouveler une partie de ses troupes pour la saison prochaine.