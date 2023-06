C’est devenu le feuilleton de chaque été. Lorsque le foot se met en mode pause, Kylian Mbappé alimente subtilement les spéculations sur son possible départ du PSG. Un peu comme si, guidé par un ego surdimensionné, il avait besoin de toujours occuper les feux de la rampe. Déroutant sur les terrains, l’attaquant des Bleus l’est aussi en dehors. Un jour il se sent heureux à Paris, le lendemain le voilà gagné par des envies d’ailleurs. Et il use et abuse de cette situation en véritable expert en marketing 3.0. Un mot, un geste : et c’est aussitôt toute la stratosphère du ballon rond qui s’affole au rythme des humeurs et des rumeurs. La mécanique est bien rodée. Loin d’éclaircir le mystère sur son avenir, l’attaquant parisien l’entretient à coups de petites déclarations sibyllines, de posts équivoques sur les réseaux sociaux, de mimiques aux allures d’émoticônes. L’an passé, après avoir cultivé la confusion sur un transfert au Real, il était sagement resté à Paris, s’offrant au passage un salaire d’émir du Qatar. Le voilà qui remet le couvert aujourd’hui. En annonçant qu’il ne renouvellera sans doute pas son contrat au PSG en 2024, il ouvre implicitement la porte à de nouvelles tentations. Le tout, bien sûr, sur fond de surenchères financières. Très individualiste sur le terrain, il l’est aussi dans la gestion de sa carrière. En fait, son véritable club, c’est le Kylian Mbappé FC. Et il en est le seul actionnaire !