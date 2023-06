Sous une pluie diluvienne à Koutaïssi, les jeunes Allemands, en supériorité numérique pendant une mi-temps, ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou israélien symbolisé par le gardien Peretz en état de grâce.

Le portier israélien a arrêté deux pénaltys dès la 3e minute tiré par Moukoko et à la 80e par Ngankam. Et son attaquant Turgeman, d'un exploit individuel, a ouvert la marque à la 20e.

Sous pression tout le reste de la première période, Israël a finalement cédé sur un coup franc tiré par Stiller et dévié de la tête par le capitaine Bisseck (26e) et a vu l'un de ses meilleurs joueurs, Karsev, être expulsé à la 45e pour un deuxième carton jaune reçu.

Mais à dix contre onze, les Israéliens ont trouvé une organisation qui a fait totalement déjouer l'Allemagne, incapable d'inscrire un second but et sous pression désormais pour défendre son titre.

Dans l'autre rencontre du groupe C, l'Angleterre s'est logiquement imposée face à la République tchèque, grâce à des buts de Ramsey (47e) et de Smith Rowe dans le temps additionnel de la deuxième période.

Dans le groupe D, la France s'est imposée 2-1 face à l'Italie jeudi soir à Cluj en Roumanie, lançant ainsi parfaitement un tournoi où elle nourrit de grandes ambitions.

Les Bleuets ont frappé les premiers dès la 22e grâce à une superbe talonnade du Rennais Arnaud Kalimuendo. L'Italie a répondu sur une tête de Pietro Pellegri sur coup de pied arrêté (35e) mais les Français, maîtres de la possession, ont repris un avantage définitif par Bradley Barcola (62e).

Programmé en fin d'après-midi, la Suisse, outsider de la compétition, a d'abord subi le jeu de la Norvège, encaissé un but de l'attaquant norvégien Ceide (19e), avant de prendre la mesure de son adversaire.

Les Suisses ont égalisé par Ndoye (36e) puis pris un avantage définitif à la 56e minute par Imeri, leur permettant avant France-Italie de prendre la tête du groupe.

Point sur les Groupes C et D du Championnat d'Europe Espoirs 2023 de football, en Géorgie et en Roumanie, à l'issue des matches joués jeudi :