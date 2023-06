Wouter Vandenhaute va intégrer le CA de l’Union belge

Le CA de l’Union belge, composé de neuf membres, est équitablement réparti entre les représentants du football professionnel et du football amateur, au nombre de quatre chacun. Pierre Locht (Standard) et Sven Jaecques (Antwerp) gardent leur siège alors que Vandenhaute remplace donc Verschueren et que Peter Willems (OH Louvain) est remplacé par Frank Lagast, le directeur général de Malines.

Du côté du football amateur, Benjamin Vasseur et Philippe Godin représentent l’aile francophone alors que l’aile néerlandophone doit désigner des remplaçants à Marc Van Craen et Robert Huygens, en fin de mandat. L’assemblée générale de ce jeudi soir sera précédée par le dernier conseil d’administration de la saison, présidé par Pascale Van Damme.