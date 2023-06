Alors qu’il restait trois minutes à jouer et que le score était de 2-1, les espoirs italiens pensaient égaliser sur une tête de Raoul Bellanova. Celle-ci était repoussée par le défenseur français Castello Lukeba. Mais si selon l’arbitre, le ballon n’a pas franchi entièrement la ligne, le but ne pouvant donc pas être fatigué, les images (peut-être trompeuses) semblent indiquer que le ballon est bien rentré dans le but.

Seul problème : contrairement à la plupart des compétitions internationales depuis quelques années déjà, la VAR et la goal line technology ne sont pas disponibles durant les rencontres de l’Euro Espoirs. Ces deux technologies, souvent décriées, auraient sans aucun doute pu valider ou infirmer la décision de l’arbitre.

Cette action a provoqué un tollé en Italie : “J’ai du mal à parler du match. Ce n’est pas possible de voir cet arbitrage”, a déclaré le sélectionneur des U21 italiens, “j’ai l’impression que les épisodes (d’arbitrage) ont eu trop d’impact. Dans la gestion des épisodes, nous n’avons pas eu de chance, même si nous avons perdu face à une grande équipe. Jouer sans VAR à ce niveau, c’est incroyable.”

Sur la une de son édition de ce vendredi, La Gazzetta dello Sport parle, elle, de “Scandale” pour qualifier cette action litigieuse.