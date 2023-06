Un troisième club de Ligue 1 sur Karel Geraerts

La saison et le profil de Karel Geraerts en font un entraîneur particulièrement suivi. Notamment en France. Après Nice et Lorient, un autre club de Ligue 1 étudie son dossier : Strasbourg selon nos confrères de L’Équipe. Longtemps en difficulté cette saison, le club de Matz Sels a repris des couleurs au moment de la nomination sur son banc de Frédéric Antonetti (six victoires, quatre nuls et cinq défaites) pour finir par se sauver. Mais le rachat par le consortium américain BlueCo qui détient aussi Chelsea est de nature à remettre en question l’année de contrat dont bénéficie encore le technicien corse. Ce qui pourrait offrir un point de chute à Geraerts.