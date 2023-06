La Coupe du monde des clubs, ce défi ultime pour la Fifa

C’était dans l’air. C’est désormais officiel : une Coupe du monde des clubs, riche de 32 équipes (contre sept aujourd’hui), verra le jour en juin 2025. Et la pendaison de crémaillère aura lieu aux États-Unis. Pourtant généralement prompte à sortir de son chapeau mille et une compétitions, la Fifa n’avait, jusqu’ici, jamais réussi à inventer un véritable tournoi de niveau planétaire pour les clubs. Un peu comme si elle ne voulait pas s’immiscer dans les affaires des confédérations continentales, genre UEFA. Là, elle a fait le pas en créant cette sorte de Champions League mondiale qui aura lieu tous les quatre ans. Le contour du nouveau produit n’est pas encore très clair mais l’Europe devrait hériter de douze équipes promues en fonction de critères liés à leurs performances sportives et à leur palmarès récent.