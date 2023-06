La chronique de Jonathan Lange : Il ne faut jamais insulter l’avenir

À l’époque, Maddison n’est qu’un gamin de seize ans qui évolue à Coventry. Et s’il est désormais impossible de remonter sur son compte à des messages antérieurs à 2019 parce que son entourage a fait le ménage, voir ses deux petits tweets ressurgir a fait grincer des dents à Londres. Ils n’ont pas fait capoter l’opération, ce que d’autres ont vécu. Sergi Guardiola (sans lien de parenté avec Pep) possède le record du passage le plus éphémère au FC Barcelone : six heures se sont écoulées en décembre 2015 entre sa signature pour la réserve et la divulgation de deux messages pro Real et anti catalan qui ont conduit à son renvoi.

Le tribunal des réseaux sociaux peut être d’une cruauté sans nom mais amène aussi à faire sourire : les supporters de Manchester United ont fait remonter un petit gazouilli de Jack Butland qui, interrogé en 2017 sur la possibilité de rejoindre Old Trafford avait répondu : “Je ne partirai jamais pour être numéro deux.” Ce qui a pourtant été son cas durant son prêt récent de six mois chez les Red Devils (il va maintenant rejoindre les Rangers).

Reste que ces épisodes sont révélateurs d’une nouvelle réalité pour les pros et ceux qui rêvent de le devenir : insulter l’avenir est un danger qui peut coûter cher. Alors autant ne pas le faire.