L’Autre Regard : Kylian Mbappé s’estime OK pour hériter du Ballon d’or !

Les spéculations vont déjà bon train concernant le nom du futur Ballon d’or qui sera révélé en octobre prochain. La saison qui s’achève a, en effet, été fertile en moments forts et les prétendants se bousculent au portillon. L’inévitable Leo Messi a porté l’Argentine vers un sacre historique au Mondial du Qatar. Meilleur buteur de cette même compétition, Kylian Mbappé présente également des arguments. Tout comme, bien sûr, l’attaquant norvégien Erling Haaland qui a signé un superbe triplé (Premier League, Ligue des champions et FA Cup) avec Manchester City, pulvérisant au passage tous les records d’efficacité. Bref, la tâche des jurés ne s’annonce pas simple. Comme de coutume, des zones d’ombre envelopperont le vote même si trois critères sont désormais officiellement mis en avant : la performance individuelle et son caractère décisif, la performance collective et le palmarès et, enfin, la classe et le fair-play. Dans un sport d’équipe, on sait qu’il n‘est pas naturel de récompenser individuellement un joueur, fût-il hyperbrillant. Que serait, par exemple, Haaland sans les assists de De Bruyne ? Histoire de maximiser l’objectivité, le jury est désormais limité à 100 journalistes issus des 100 premiers pays au classement Fifa. Voilà qui devrait éliminer les votes folkloriques. Kylian Mbappé a, en tout cas, déjà déclaré qu’il estimait correspondre aux critères pour recevoir le trophée. Ouf : il aurait été dommage que l’information ne remonte pas jusqu’aux décisionnaires…