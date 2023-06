Qui remportera le Ballon d’Or 2023 ? Rodri a marqué les esprits (3/5)

À lire aussi

Signe qu’il a fini très fort, il a encore été décisif en demi-finale de la Ligue des nations face à l’Italie, quand sa frappe a été détournée par Joselu pour propulser les siens en finale où il a encore rayonné contre la Croatie. Et si toute l’Espagne va se mobiliser pour lui, c’est aussi parce que la patrie de Xavi et Iniesta sait à quel point il est difficile pour un milieu à vocation défensive d’être élu. Le tout alors qu’il va se partager des voix avec ses coéquipiers en club. Autre point noir dans sa saison : cette Coupe du monde trop vite terminée en huitième de finale où évoluer en défense centrale a considérablement limité sa possibilité d’avoir un impact. Sa personnalité, discrète et réservée, peut aussi jouer contre lui.

À lire aussi

À lire aussi

Prétendants au Ballon d'Or : Rodri ©IPM Graphics

Trois critères, 100 votants

Depuis l’an passé, le Ballon d’Or a été relifté et le jury, resserré à 100 journalistes des 100 premières nations au classement Fifa se base sur trois critères :

- les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants ;

- les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison ;

- la classe du joueur et son sens du fair-play.

La liste des 30 nommés sera dévoilée le 6 septembre prochain. Le successeur de Karim Benzema sera connu le 30 octobre.