La chronique de Thomas Chatelle : Les Espoirs se sont évanouis pour les JO

L’occasion de marcher sur les traces de la génération de bronze des Kompany, Dembele et autre Vermaelen était unique ! Mardi, avant leur match face aux espoirs portugais, nos Diablotins étaient encore à deux matchs d’une qualification pour les Jeux olympiques de Paris. À 180 minutes donc de la plus grande et la plus prestigieuse compétition sportive du monde. Mais surtout à 180 minutes d’une expérience supplémentaire dans un grand tournoi pour cette génération qui a déjà un pied chez les Diables. Frankie Vercauteren et Domenico Tedesco avaient d’ailleurs pris soin de permettre aux joueurs assis entre deux chaises de rejoindre leurs coéquipiers espoirs le plus rapidement possible après les derniers matchs de qualification avec les A face à l’Autriche et à l’Estonie. Loïs Openda, meilleur buteur des U21 belges (et même de leur histoire !) ayant même voyagé vers la Géorgie juste après le match des Diables face à l’Autriche pour participer aux derniers entraînements avant le match d’ouverture contre les Pays-Bas.