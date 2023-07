Qui remportera le Ballon d’Or ? Messi et sa mission accomplie (4/5)

Il ne lui manquait qu’elle. Et il a fini par la conquérir. Lionel Messi a construit sa saison en fonction de la Coupe du monde et six mois après ce sacre planétaire à Doha restent les souvenirs d’une Pulga investie, habitée, presque possédée qui a guidé les siens. Ses sept buts et trois passes décisives ne reflètent qu’imparfaitement son influence dans une équipe tournée autour de lui et qu’il a su magnifier. Pour ne plus jamais se voir reprocher cette absence de sacre mondial. Son aura auprès des votants est immense. Et nombreux sont ceux qui succomberont à la tentation de la couronner une huitième et sans doute dernière fois.