Euro U21 : L'Angleterre et l'Ukraine dans le dernier carré après avoir sorti le Portugal et la France

L'Angleterre et l'Ukraine ont rejoint Israël et l'Espagne dans le dernier carré de l'Euro espoirs après avoir respectivement battu le Portugal (1-0) et la France (1-3), dimanche en Géorgie et en Roumanie.