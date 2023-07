Qui remportera le Ballon d’Or 2023 ? Mbappé est paré pour régner (5/5)

Difficile de donner tort au dernier meilleur buteur de la Coupe du monde qui en a mis plein les yeux à toute la planète avec ses huit réalisations et son triplé en finale, ce que personne à part l’Anglais Goeff Hurst en 1966 n’a fait.

Dans ce registre, le crack donne l’impression d’être unique tant il incarne à la fois l’équipe de France et le Paris SG. Mais personnifier à ce point le projet parisien pourrait être un frein à ses rêves de gloire : sa Ligue des champions s’est arrêtée très vite, trop vite, dès les huitièmes où il n’a pas pu renverser le Bayern Munich et la compétitivité de la Ligue 1 n’est pas faite pour arranger ses affaires. Face à son déficit de palmarès cette saison, le Français oppose donc comme souvent sa force individuelle et son charisme.

Prétendants au Ballon d'Or : Mbappe ©IPM Graphics

Trois critères, 100 votants

Depuis l’an passé, le Ballon d’Or a été relifté et le jury, resserré à 100 journalistes des 100 premières nations au classement Fifa se base sur trois critères :

- les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants ;

- les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison ;

- la classe du joueur et son sens du fair-play.

La liste des 30 nommés sera dévoilée le 6 septembre prochain. Le successeur de Karim Benzema sera connu le 30 octobre.