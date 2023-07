Club Bruges : Mata s’en va, Meunier, c’est compliqué

Clinton Mata a disputé 197 matchs avec Bruges. (Photo David Catry/Isosport) ©Isosport

Si son départ rempli les caisses brugeoises, il laisse aussi un vide dans le couloir droit de la défense. D’autant que Tajon Buchanan qui a ponctuellement dépanné à ce poste la saison passée pourrait lui aussi s’en aller, ce qui laisserait le jeune Kyriani Sabbe (18 ans) comme unique latéral droit de métier. De quoi pousser les dirigeants brugeois à sonder le marché ? L’hypothèse d’un potentiel retour de Thomas Meunier sept années après son départ circule.

À un an de la fin de son contrat, le Diable se retrouve dans une impasse à Dortmund puisque depuis son retour de la Coupe du monde, il a plus joué en réserve (133 minutes) qu’en équipe première (19 minutes), lui qui a aussi terminé la saison blessé. Sa cote sur le marché a aussi baissé et même si le Club a prouvé avec Simon Mignolet qu’il pouvait faire des efforts, les ambitions financières de Meunier (32 ans en septembre) apparaissent pour l’instant difficilement compatibles avec la grille salariale brugeoise.