On l’appelle le Messi turc : qui est Arda Guler, la nouvelle pépite du Real Madrid ?

Il est surnommé : le “Messi turc”

Il ne pouvait y échapper. Précoce, gaucher et talentueux, Arda Güler possédait tous les attributs pour se voir octroyer le surnom de “Messi turc”. Et cela n’a pas manqué. Mais ce pseudonyme, aussi grisant soit-il, en a anesthésié plus d’un avant lui. De la même manière Emre Mor, jeune phénomène gaucher turc, s’est également vu affubler de cette appellation en 2015. Après avoir tenté de conquérir l’Allemagne au Borussia Dortmund puis l’Espagne au Celta Vigo, il est finalement revenu au pays, à Fenerbahçe, l’an dernier pour y cotoyer son successeur. Qui espère ne pas vivre la même mésaventure.

International à 17 ans

Le 19 novembre 2022, à 17 ans, le jeune Arda Güler faisait ses débuts pour la sélection nationale turque. C’était face à la République tchèque lors d’un match amical. Il a attendu 7 mois et 2 matchs pour inscrire son premier but avec la tunique Rouge et blanche. Et quel but ! Une magnifique frappe enroulée dans la lucarne de l’extérieur de la surface. C’était lors d’une rencontre face au Pays de Galles, le 19 juin dernier. De quoi faire parler de lui, un peu plus, encore.

Le troisième Turc de l’histoire du Real Madrid

Entre les joueurs turcs et le Real Madrid, la relation est compliquée. Seuls deux joueurs de la Lune aux étoiles, ont foulé la pelouse du Santiago Bernabeu : Hamit Altintop et Nuri Sahin. Leur bilan est pour le moins mitigé. À eux deux, ils cumulent deux saisons passées au club pour un total de 22 matchs et 2 buts. Espérons pour les Merengues qu’Arda Güler connaîtra meilleur sort dans la capitale espagnole.

En équipe première à 16 ans

Le 22 août 2021, à 16 ans seulement, Arda Güler effectuait ses premiers pas sous le maillot de l’équipe première de Fenerbahçe. Passeur décisif ce jour-là, le Stambouliote s’est rapidement fait une place et un nom chez les Kanaryalar. Auteur de 3 réalisations et 4 passes décisives lors de sa première saison, il confirme lors de l’exercice suivant en inscrivant 7 buts et délivrant 8 assists.

Hakan Calhanoglu l’admire déjà

Quand on lui demande de parler de son jeune compatriote, Hakan Calhanoglu ne tarit pas d’éloges. “L’équipe nationale turque sera un jour confiée à Arda Güler. C’est le numéro 10 du futur. C’est un talent incroyable.” s’extasiait récemment le joueur de l’Inter Milan à CNN Turquie. Et du talent il lui en faudra pour s’imposer au milieu de l’épaisse concurrence du milieu madrilène. Entre Jude Bellingham, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Toni Kroos ou encore Federico Valverde, le jeune Turc aura fort à faire. Présenté ce vendredi à la presse espagnole, il a déclaré : “De nombreux clubs ont soumis leurs offres. Mais dès que le Real Madrid est apparu, tout le reste a perdu de la valeur.” De quoi se mettre, déjà, les supporters madrilènes dans la poche.