Pourquoi Rocky Bushiri a choisi la République démocratique du Congo : “Samuel Bastien m’a dit : ‘ Tu seras un héros avec tes qualités’”

Les premiers contacts : “Le sélectionneur connaissait précisément ma situation”

”Le sélectionneur (Sébastien Desabre) m’a appelé durant la saison. Il connaissait précisément ma situation. Plus que de me convaincre, il m’a simplement présenté son projet : rajeunir l’équipe et intégrer des binationaux. Qu’il me contacte m’a surpris. Mais je faisais une bonne saison et cela confirmait que je travaillais bien en club. J’étais surtout heureux. Comme ma famille. Mes deux parents sont nés et ont grandi au Congo. Et mon grand-père maternel Albert Kisonga était ambassadeur congolais en Belgique. C’était une grande joie pour la famille.”

Sa décision : “Tu te feras vite un joli nom”

”J’ai forcément discuté avec mon coach en club, Shaun Maloney (l’ancien T2 de Roberto Martinez a depuis signé à Wigan). C’était constructif, il m’a dit de prendre mon temps, de bien réfléchir, de demander quelques assurances aussi vu les histoires qu’il y a pu avoir dans le passé par rapport à l’Afrique et de suivre mon cœur. Mais au final, quand j’ai eu le sélectionneur au téléphone, je l’ai surtout gardé pour moi. Je n’aime pas vraiment être influencé. J’ai juste échangé avec quelques joueurs comme Samuel Bastien vu qu’on a joué ensemble. Il m’a dit ‘tu vas voir, arriver là-bas procure un sentiment inexplicable, il y a une telle joie, un tel bonheur. Tu vas voir ce qu’est l’Afrique, le peuple congolais trouve sa joie dans les performances des Léopards. Tu seras un héros avec tes qualités. Tu te feras vite un très joli nom.’ J’ai bien discuté avec mon entourage, ma famille. J’ai vite recontacté le sélectionneur.”

"Si j’ai été pris, c’est qu’il y a une raison."

Sa première convocation : “Ma mère pleurait de joie”

”Je me suis blessé à la cheville en janvier et je n’ai joué que trois minutes ensuite en championnat contre le Celtic, il y a aussi eu cet amical contre Newcastle. Durant tout ce temps, je n’ai cessé d’être en contact avec le sélectionneur, le staff médical et le préparateur physique. Une vraie marque de leur confiance. En club, l’équipe tournait bien, le staff de la sélection le savait : c’était dur de rentrer dans l’équipe. Mon programme était adapté pour que je sois prêt si jamais j’étais appelé. J’avais reçu la présélection. Et quand la sélection est tombée, j’étais seul chez moi et mon téléphone a commencé à vibrer, vibrer. Et là, j’ai compris. Mes parents m’ont appelé, ma mère m’a dit : 'enfin, c’est fait.' Elle pleurait de joie. Je n’arrivais pas vraiment à y croire.”

Son voyage vers l’Afrique : “Je me suis regardé dans le miroir pendant une bonne minute”

”Je n’étais rentré qu’une fois au Congo, en 2016, pour le décès de mon grand-père. Et c’était forcément particulier vu qu’il s’agissait d’obsèques. C’est un pays qui évolue en permanence. J’ai commencé à réaliser que j’étais appelé quand j’étais dans l’avion pour aller au Cameroun pour le début du rassemblement quand j’ai croisé Aaron Tshibola, William Baliwkisha et Théo Bongonda. Quand j’ai enfilé l’équipement pour la première fois, je me suis regardé dans le miroir pendant une bonne minute et j’ai pris conscience que l’aventure venait de commencer. Elle a duré une douzaine de jours, d’abord au Cameroun où j’ai découvert une famille et je n’ai eu aucun problème pour m’y intégrer. Le stage était intense, je suis resté sur le banc lors de l’amical contre l’Ouganda. Puis on n’est rentré au Congo qu’un jour après le match au Gabon. C’était comme une finale ce match donc il n’était pas question d’être bizuté avant, je pense que cela viendra plus tard. (sourire) Je suis resté en tribune car j’ai eu un petit souci au pied deux jours avant le match. Mais ce que j’ai vu m’a confirmé la différence avec l’Europe : il faut être capable de supporter la chaleur intense et l’engagement dans les duels très élevé. Un vrai combat.”

La suite : “Mbemba est un exemple”

”À mon poste, il y a Bokadi, Mbemba ou encore Batubinsika. Tous ont un lien avec la Belgique. Mais la concurrence est saine. Si j’ai été pris, c’est qu’il y a une raison. Chancel, c’est un très bon exemple à suivre. La prochaine échéance est en septembre contre le Soudan pour nous qualifier pour la Can. Avant, on aura joué en Europe avec Hibernians (les Écossais affrontent le gagnant de Vikingur ou Inter Club Esclades au deuxième tour) assez vite. Du coup, j’ai déjà repris l’entraînement depuis dix jours avant ces très belles échéances.”