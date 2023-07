L'Angleterre remporte son deuxième Euro U21 en dominant l'Espagne en finale (1-0)

L'Angleterre s'est réveillée en fin de période, à l'image d'une frappe de loin du joueur de Manchester City Cole Palmer (41e) ou d'une tête sur le montant de Levi Colwill (44e). Les Lionceaux ont finalement fait la différence sur un coup-franc à l'entrée de la surface (45e+4). Palmer a tiré dans le mur et la déviation du ballon de Curtis Jones a surpris Arnau Tenas, le portier espagnol. Juste après le but, les esprits se sont échauffés et l'arbitre a dû calmer les tensions en excluant des adjoints des deux équipes.

La deuxième mi-temps a été plus ouverte, avec davantage d'espaces. L'Espagne a eu plusieurs possibilités d'égaliser et un but d'Abel Ruiz a été refusé pour hors-jeu (51e). Ruiz encore lui, manquera le cadre d'un cheveu sur une tête (69e). Les Anglais auraient également pu enfoncer le clou, avec par exemple une frappe de Jones, bien anticipée par Tenas (65e).

Dans le temps additionnel, l'Espagne a bénéficié d'un penalty, mais Abel Ruiz, encore lui, a buté sur James Trafford, auteur d'une double parade exceptionnelle (90e+9). Après de nouvelles échauffourées, l'arbitre a exclu Antonio Blanco et Morgan Gibbs-White (90e+11).

Les Lionceaux remportent le 3e Euro, le premier depuis 1984, où ils avaient battu l'Espagne déjà. En 1982, l'Angleterre avait battu l'Allemagne de l'Ouest en finale.

La Belgique avait été éliminée en phase de poules.