Mais voilà, Abel Ruiz butait sur un James Trafford des grands jours. Le jeune gardien repoussait sa tentative avant de se relever rapidement pour détourner l’envoi d’Aimar Oroz, qui avait bien suivi. Une minute plus tard, l’arbitre mettait un terme à la rencontre, sacrant l’Angleterre.

”Je savais que je sauverais un penalty aujourd’hui. Je l’avais dit à tous mes amis à la maison”, a jubilé Trafford après la rencontre.

Le jeune gardien était prêté par Manchester City à Bolton la saison dernière. Il sort de l’Euro Espoirs sans avoir encaissé le moindre but en six matches et sa cote est au plus haut. Les médias anglais murmurent que Vincent Kompany voudrait se l’offrir pour en faire son dernier rempart en Premier League, avec Burnley.