Pourquoi les matchs de préparation sont-ils de plus en plus souvent organisés à huis clos ?

Il semble loin le temps où les clubs de D1A venaient en province pour être au contact de leurs supporters. Ce n’est pas tout à fait vrai. Fin juin, Anderlecht a joué devant du public à Audenarde (D2 amateurs) alors que le Standard a disputé son premier match amical, la saison passée, à Manage (D3 amateurs). Du côté du club liégeois, on estime d’ailleurs que cette ouverture pourrait être à nouveau à l’ordre du jour la saison prochaine, ou plus tard.

S’il y a quelques exceptions, la norme devient tout de même l’organisation de matchs sans public. Pourquoi ? Les raisons sont nombreuses, et l’une d’elles tient au calendrier serré, cette saison. Avec une préparation réduite à quatre semaines, entre la reprise des entraînements fin juin et le premier match de championnat fin juillet, les clubs doivent rapidement monter en gamme, contre des adversaires d’un certain niveau. Ainsi, ce week-end, des matchs opposant des clubs de D1A sont au programme : Standard – RWDM, Genk – OH Louvain et Eupen – Charleroi. Les deux premiers auront lieu à huis clos.

La loi football rend l’organisation avec du public plus compliquée

L’autre raison relève de la sécurité. Délocaliser un match entre deux clubs de D1A ou face à une D1B, voire une équipe étrangère, dans un club de province, peut relever de la loi football, avec des séparations nécessaires entre les supporters quand le match est considéré à risque. Axel Quataert, ancien président de Couvin-Mariembourg, qui a pu accueillir le Sporting Charleroi par le passé, explique aussi : “Un club doit rendre une demande, aux autorités communales, pour accueillir ce genre de match six semaines à l’avance. Mais les clubs ne savent pas toujours quel sera leur planning six semaines à l’avance.”

Des effectifs policiers doivent être mobilisés, ce qui a un coût. Parfois, aussi, déplacer un match en province peut attirer d’autres soucis. La saison passée, l’Union a entamé sa préparation à Rebecq, contre le club local… et des supporters du RWDM ont voulu en découdre avec ceux de l’Union. La saison passée, toujours, le Standard a préféré ne pas trop attirer l’attention de ses matchs amicaux lors de son stage aux Pays-Bas par crainte notamment de voir débarquer des supporters liégeois… et mauves, puisque le Sporting d’Anderlecht n’était pas loin en stage. La réglementation, aux Pays-Bas, est également plus contraignante, et il n’est pas rare que l’autorité communale locale interdise l’accès au public.

Un petit bénéfice pour les clubs qui accueillaient

Un élément plus pratique est aussi avancé, qui peut expliquer la raréfaction des matchs dans des clubs de Nationale. En raison d’une reprise plus tardive par rapport aux clubs professionnels, les pelouses ne sont pas encore prêtes. À Manage, la saison passée, il a fallu faire appel à une équipe de jardiniers afin que le terrain soit praticable. Cela peut représenter un coût, compensé par la rentrée d’argent en accueillant un club de D1A.

Car l’accueil des pros, pour les “petits” clubs, est aussi une petite affaire financière. À l’époque où Couvin-Mariembourg recevait Charleroi, le club fagnard a pu avoir une rentrée estimée jusqu’à 4 000 €, lors d’une bonne année, “aussi parce que le Sporting venait gratuitement”, précise M. Quataert. La gratuité n’est pas toujours la norme, et la plupart des clubs de D1A demandent un forfait qui se compte en milliers d’euros, pour se déplacer. Mais l’assistance étant plus ou moins importante, selon la popularité des visiteurs, les trésoriers des clubs de Nationale avaient le sourire quand ils prenaient congé des invités.

Du côté des clubs professionnels, on note d’ailleurs que l’organisation d’un match à huis clos, dans ses propres installations, a un coût. S’ouvrir à nouveau est-il envisageable ? Jouer à l’abri des regards permet aussi un certain confort et une certaine tranquillité…