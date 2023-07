Noah Fadiga doit quitter Brest : comme son père Khalilou, le défenseur connaît des problèmes cardiaques

Les premiers tests effectués à Brest ont "révélé qu'une irrégularité s'était produite dans le rythme cardiaque" de Noah Fadiga, a expliqué le fils de Khalilou Fadiga, né à Bruges alors que son père évoluait au Club. Le cardiologue Pedro Brugada, qui a mené des examens complémentaires, a ensuite autorisé le joueur à "poursuivre sa carrière sans aucun risque". La commission médicale de la FFF en a néanmoins décidé autrement, et révoqué la licence de Noah Fadiga de sorte que le latéral ne pourra plus exercer dans le championnat français. "Je suis donc un joueur libre", a déclaré le Brestois sur Instagram, manifestement résolu à continuer à l'étranger. "L'avis médical me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma carrière de football."

Son père Khalilou Fadiga avait également connu des problèmes cardiaques au cours de sa carrière. L'international sénégalais a été informé qu'il souffrait d'arythmie cardiaque en 2003-2004 a choisi de poursuivre sa carrière. Mais il s'est effondré un an plus tard avant un match à Bolton, sa vie n'étant sauvée que par un défibrillateur. Titulaire d'une double nationalité belgo-sénégalaise, Noah Fadiga a été appelé pour la première fois avec les Lions de la Téranga au printemps dernier. Il est passé par les centres de formation de La Gantoise, Anderlecht et Bruges.