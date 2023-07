Noah Fadiga ne baisse pas les bras : "Je pourrai poursuivre ma carrière de football"

”Après des tests effectués à la fin de la saison dernière au sein de mon club, il a été révélé qu’une irrégularité s’était produite dans mon rythme cardiaque. J’ai ensuite subi des examens approfondis par le professeur cardiologue Pedro Brugada. Sur la base de ces tests, il m’a autorisé à poursuivre ma carrière sans aucun risque. Malheureusement, la commission médicale de la FFF a une politique zéro tolérance et a révoqué ma licence, a écrit sur Instagram le défenseur. Je suis donc un joueur libre. L’avis médical d’une autorité telle que le Professeur Brugada me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma grande passion, ma carrière de football.”

Forcément, le joueur a d’abord commencé par accuser le coup. Comme son club d’ailleurs et des larmes ont coulé sur le visage de son ancien entraîneur Eric Roy qui entendait s’appuyer sur un élément qui sortait d’une bonne première saison malgré quelques pépins physiques (21 apparitions) et qui avait encore trois ans de contrat.

Mais Fadiga se retrouve animé désormais du désir de rebondir au plus vite. Renforcé par les examens qu’il a passés avec le professeur Brugada donc. Mais pas seulement. Parce que sa pathologie est différente de celle de son père, Khalilou qui vit avec un défibrillateur en raison d’une tachycardie ventriculaire qui ne l’a pas empêché de poursuivre sa carrière. Son fils, lui, a été victime d’extrasystoles qui peuvent être liées au Covid même si le manque de recul empêche de l’affirmer avec certitude, et qui ont depuis disparu. Ce qui explique la sérénité dans son entourage. Avec son profil de défenseur moderne, rapide, son expérience acquise cette saison en Ligue 1 et sa liberté contractuelle, Fadiga (23 ans) reste convoité sur le marché et plusieurs clubs se sont déjà positionnés. Pas en France ou, peut-être pas en Italie. Mais en Angleterre par exemple.