Kylian Mbappé et l’égoïsme récurrent des stars du foot

La plupart des grandes étoiles de l’histoire du foot étaient de purs solistes. Sur le terrain mais aussi en coulisses. Les exemples de Diego Maradona, Ronaldinho, Ronaldo-le-Brésilien ou Ronaldo-le-Portugais sont là pour le rappeler. Sous ses airs de sainte-nitouche, même Leo Messi a toujours eu ses humeurs et ses têtes. Kylian Mbappé, porté par la gloire et sa bonne fortune, est dans la même lignée. Mais, comme les autres stars, il lui suffit de signer l’un ou l’autre exploit balle au pied pour que le public et les médias lui pardonnent ses passades et ses enfantillages. Et pour que les enchères montent sur sa valeur marchande. Ainsi va le foot.