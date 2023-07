Vendeur de piscine, consultant ou ambassadeur : que sont devenus les champions du monde 1998 ?

Bernard Lama

Après un bref intérim à la tête de la sélection du Kenya en 2006, l’ancien gardien du PSG a ouvert son académie : les Diambars. Un institut qu’il a créé avec Patrick Vieira et qui aide les enfants désavantagés à accéder au football de haut niveau au Sénégal et en Afrique du Sud. Désormais, il passe son temps en Guyane entre le football et Dilo, son entreprise minérale d’eau de source.

Vincent Candela

Joueur de l’AS Rome entre 1997 et 2005, Vincent Candela s’est établi dans la capitale italienne après sa carrière. L’ancien latéral a ouvert deux restaurants à Rome et à Montpellier. Récemment, il a fait l’actualité pour avoir subi une arnaque à plus d’un demi-million d’euros, de la part d’un courtier italien, dans une affaire immobilière.

Bixente Lizarazu

Liza, de son surnom, a choisi la voie des médias après sa carrière terminée en 2006. Aux côtés de Grégoire Margotton, il est le consultant vedette de TF1 pour les matchs de l’équipe de France. On peut aussi le lire dans l’Équipe où il livre ponctuellement ses analyses sur les Bleus et le football.

Patrick Vieira

Retraité en 2011 à Manchester City, Vieira a navigué quelques années au sein du City Group. En tant qu’ambassadeur, responsable du centre de formation, entraîneur de la réserve puis manager du New York City. Il a ensuite commencé sa carrière de coach principal en Europe à Nice en 2018 jusqu’en 2020 avant de prendre les commandes de Crystal Palace entre 2021 et 2023. Après deux mandats contrastés, l’ancien Gunner dirige depuis peu Strasbourg et Matz Sels.

Laurent Blanc

Lui aussi a choisi de devenir entraîneur après sa carrière. Champion de France avec Bordeaux en 2009, Blanc a ensuite pris les rênes du PSG pendant 3 ans où il a conquis 11 titres nationaux. Viré du club de la capitale en 2016 contre un chèque de 22 millions d’euros, il a attendu pendant longtemps l’appel d’un gros club européen qui n’est jamais venu. L’ancien Mancunien a finalement choisi de reprendre sa carrière au Qatar en 2020, pendant deux ans, avant de devenir coach de Lyon en 2022.

Youri Djorkaeff

Le Snake a opté pour une retraite partagée entre les médias et les instances sportives. D’abord consultant pour Canal + puis pour TF1 plus tard, l’ancien numéro 6 de l’EDF est maintenant à la tête de la fondation Fifa. À côté de ça, il a créé The Djorkaeff Foundation en 2014, qui favorise l’accès au soccer à New York.

Didier Deschamps

Avec Mario Zagallo et Franz Beckenbauer, il est membre du club très fermé des champions du monde comme joueur puis comme sélectionneur. Un poste qu’il occupe après avoir lancé sa carrière de technicien en club de Monaco avec une finale de la Ligue des champions perdue contre Porto 2004 à Marseille où il a été champion en 2010. À la tête des Bleus depuis 2012, il a prolongé jusqu’en 2026 et tentera d’aller chercher la victoire à l’Euro 2024 pour effacer la finale perdue à domicile en 2016.

Didier Deschamps ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Marcel Desailly

Comme d’autres de ses copains de 98, l’ancien défenseur de Chelsea a emprunté le chemin des plateaux télés après sa carrière. Sur Canal + d’abord en tant que commentateur puis sur beIN Sports depuis, où il est un consultant à temps partiel. Ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar en 2022, c’est lui qui est venu déposer le trophée sur la pelouse lors du match d’ouverture.

Stéphane Guivarc’h

L’avant-centre qui n’a pas marqué en 1998 a choisi d’épouser une drôle de reconversion. Dans sa région natale, la Bretagne, il occupe désormais un poste de commercial dans une entreprise spécialisée dans la construction de piscine. En parallèle, l’ex-numéro 9 des Bleus est devenu président de l’US Trégunc, le club de ses débuts.

Zinédine Zidane

Après sa retraite en 2006, Zizou ne semblait pas se diriger vers une carrière d’entraîneur avant de finalement changer d’avis. Bien lui en a pris. En 2016, il est nommé coach du Real Madrid où Il remporte trois fois de suite la Ligue des champions avant de quitter le club en 2018. La légende merengue revient moins d’un an après et remporte le Championnat d’Espagne à nouveau en 2020 avant de s’en aller une seconde fois en 2021.

Robert Pirès

Le dernier des 22 Bleus à avoir pris sa retraite, en 2015, a choisi de devenir consultant. Aux commentaires sur M6 lors de l’Euro 2020, Il est maintenant présent sur les plateaux de Canal + où il livre ses analyses sur le championnat anglais et la Ligue des champions.

Thierry Henry

Depuis l’arrêt de sa carrière en 2014, “Titi” est un consultant de luxe pour les télévisions françaises et anglaises. On peut notamment le voir sur Prime Vidéo dans l’Hexagone mais aussi outre-manche sur CBS où ses analyses font souvent mouche pour les soirées de Ligue des champions. L’ancien adjoint de Roberto Martinez a un temps vu son nom circuler à Paris cet été, pour y seconder Julian Nagelsmann.

Thierry Henry ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Bernard Diomède

L’ancien numéro 13 des Bleus a lancé son académie, éponyme, en 2008 pour faire du football un outil éducatif. Depuis 2015, Petit Bonhomme est aussi sélectionneur dans les catégories de jeunes de l’équipe de France et notamment des U18.

Alain Boghossian

Comme Laurent Blanc, le golf est sa passion. Après sa carrière, Alain Boghossian devient capitaine de l’équipe de France de la petite balle blanche. En 2008, il prend le poste d’adjoint des Bleus aux côtés de Raymond Domenech puis de Laurent Blanc jusqu’en 2012. L’homme aux 26 sélections en Bleu deviendra ensuite consultant pour Eurosport puis RTL à la Coupe du monde 2018.

Lilian Thuram

Depuis la fin de sa carrière, le Guadeloupéen mène une lutte de tous les instants contre le racisme. En 2020, il sort un livre sur ce sujet intitulé : la pensée blanche. S’il n’est plus sur les terrains, son nom brille toujours par le biais de ses deux fils, Marcus et Khephren, tous deux internationaux et grand animateur du mercato estival cette année.

Fabien Barthez

Le légendaire gardien des Bleus a occupé un rôle de consultant pour TF1 de 2010 à 2014. Nommé directeur général de Luzenac en 2013, il monte en Ligue 2 en 2014 mais, à cause d’un stade non conforme, son club se voit refuser l’accès en deuxième division et est finalement relégué au 7e échelon. Mais c’est surtout dans l’automobile, l’une de ses passions, que Barthez passe désormais son temps. Il a notamment décroché un titre de champion de France Grand Tourisme et a également participé aux 24 Heures du Mans plusieurs fois.

Emmanuel Petit

Après avoir vagabondé de média en média à l’issue de sa carrière, Petit a posé ses valises sur les ondes de RMC en 2016. Après avoir été consultant dans l’émission de Christophe Dugarry, il partage désormais le plateau avec Jérôme Rothen dans Rothen S’enflamme. On peut également l’entendre aux commentaires sur RMC sport lors des matchs de Champions League et Premier League.

Franck Lebœuf

C’est entre les planches et les plateaux que Franck Lebœuf s’est reconverti. Consultant pour M6 de 2006 à 2010, il est ensuite parti sur TF1 jusqu’en 2016. Depuis 2013, il intervient ponctuellement sur RMC. Mais son hobby, c’est désormais la comédie. L’ancien défenseur est actuellement à l’affiche d’une pièce intitulé “Drôle de campagne”.

Christian Karembeu

L’ancien de la maison blanche occupe désormais le rôle d’ambassadeur pour l’Olympiakos et la fédération calédonienne de football. Il est également très présent dans le milieu associatif ou il a notamment été parrain de l’association les pièces jaunes.

David Trezeguet

Comme beaucoup de ses collègues champions du monde, Le buteur en or de l’Euro 2000 est devenu ambassadeur. De la Juventus dans un premier temps puis de la Fifa ensuite.

Christophe Dugarry

Après avoir tiré la langue aux médias en 1998, Duga a choisi une reconversion dans ce milieu. Sur M6 d’abord de 2005 à 2006 puis sur Canal + jusqu’en 2016, avant de rejoindre RMC où il a animé durant 5 ans sa propre émission : Team Duga. Après un retrait du monde médiatique en 2021, l’ami de Zidane a effectué son retour sur les ondes de RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

Lionel Charbonnier

Après une reconversion manquée dans le métier d’entraîneur, où il a notamment participé à la faillite du FC Bleid, l’ancien gardien de l’AJ Auxerre s’est dirigé dans l’audiovisuel. Il est notamment l’un des intervenants réguliers sur RMC dans l’émission quotidienne : l’After Foot. Passionné par le monde équestre, il est également intervenu sur la chaîne hippique Équidia.

Aimé Jacquet

Retraité de sa carrière d’entraîneur le soir même de la finale, Aimé Jacquet est ensuite devenu directeur technique national jusqu’en 2006. À côté de ç, a il fut également consultant pour Canal +. En 2021, il a fêté ses 80 printemps dans son chalet à Thônes en Haute-Savoie où il passe désormais sa retraite.