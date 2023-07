Messi, le maître-achat de Beckham : l’Inter Miami a pris 2 400 % : “Un rêve devenu réalité”

Messi, la superstar de Miami et de la MLS. ©2023 Getty Images

Lionel Messi gagnera ainsi annuellement 55 millions de dollars en salaire (31,7 après impôts), soit 47 millions de plus que le joueur le mieux payé actuellement, Xherdan Shaqiri (Chicago). Mais ce n’est pas tout. Messi touchera effectivement des bénéfices de la part d’Adidas et d’Apple TV, détenteur des droits de retransmission de la MLS, qui misent sur la venue de l’ancien Parisien pour faire exploser les ventes et grimper les abonnements. Un revenu garanti de 30 millions par an, sans compter les parts que l’Argentin aura dans son nouveau club (le quotidien l’Équipe évoque 20 à 25 %).

guillement Je suis très content d’avoir choisi cette ville avec ma famille, d’avoir choisi ce projet.

D’accord, les chiffres en font rêver plus d’un. Mais Messi aurait pu tout simplement exploser les compteurs en Arabie saoudite, avec 500 millions par saison. “Je veux remercier les gens de Miami pour leur accueil depuis que je suis arrivé, a déclaré Messi lors de son intronisation. Vraiment, je suis très excité, très heureux d’être ici à Miami et d’être avec vous. J’ai hâte de commencer à m’entraîner et de jouer. Je viens ici avec la même envie de compétition, envie de gagner et d’aider le club à continuer à grandir. Je suis très content d’avoir choisi cette ville avec ma famille, d’avoir choisi ce projet… Je ne doute pas qu’on va passer un bon moment.”

Un maillot à 199 $, des débuts à 10 000 $ !

Un temps moqué pour sa couleur rose, le maillot de l’Inter Miami devient forcément tendance. La vareuse, floquée au nom de la nouvelle méga star de Miami, est en vente au stade pour la modique somme de 199 dollars (177 €). Et elle s’arrache comme des petits donuts. Carlos Vela (Los Angeles FC) ne devrait bientôt plus être le maillot le plus vendu. Si le soleil n’était pas de la partie à Miami lors de la présentation de Messi, l’avenir s’annonce donc radieux pour l’Inter, qui accueille également Sergio Busquets et ne désespérerait pas de faire signer Eden Hazard !

On comprend mieux pourquoi les prix des tickets d’entrée s’envolent. Messi devrait ainsi faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs, à domicile (dans un stade de seulement 18 000 places) ce vendredi face à Cruz Azul en Leagues Cup. Sur la plateforme officielle de vente des sésames, ces derniers atteignent jusqu’à 10 000 $. Grandeur et démesure.

Après la réception d’Atlanta (tickets entre 145 et 2 000 dollars, soit de 129 à 1 780 €) dans cette même compétition américano-mexicaine le 26 juillet, Messi découvrira le championnat en affrontant Brecht Dejaegere et Charlotte le 21 août. Son premier déplacement en championnat aura lieu chez les Red Bulls de Dante Vanzeir, le 27 août, où les tickets vont de 290 $ (258 € dans le pigeonnier) à 10 000 $ (8 900 €). Minimum syndical.

De 25 millions à 600 millions, en attendant le milliard

Le club est clairement passé dans une autre dimension cet été. Et cela fait le bonheur de l’un des propriétaires de la franchise, David Beckham. Si on remonte quelque peu le fil de l’histoire floridienne, on remarque que l’Anglais, bien conseillé par sa femme Victoria, est en réalité un homme d’affaires avisé. Au moment de rejoindre le Los Angeles Galaxy en 2007 en provenance du Real Madrid, Beckham est devenu le visage conquérant de la MLS. Il a donc pu se permettre de négocier quelques faveurs. Alors que la “loi Beckham” a été instaurée, permettant à chaque franchise d’avoir trois “joueurs désignés” (mieux payés que le plafond salarial), l’Anglais a rajouté une clause qui se révèle d’autant plus intéressante seize ans plus tard.

L’ex-Red Devil s’est en effet laissé une porte ouverte à 25 millions de dollars (22,2 millions d' €), pour créer un nouveau club outre-Atlantique (contre 150 en moyenne à l’époque et de 200 à 500 millions actuellement). Clause qu’il a activée en 2018 en créant donc l’Inter Miami, avec des associés, le club jouant pour la première fois en MLS en 2020. Dernièrement, le club a été valorisé à 600 millions de dollars (534 millions d' €, soit une augmentation de la valeur initiale de 2 400 % !). Avec l’arrivée de Messi, on devrait approcher du milliard (890 millions, +4 000 % !). Y aurait-il du vice à Miami ? En 2023, on est en tout cas toujours à l’époque de la ruée vers l’or américain… “Il y a dix ans, j’ai commencé mon voyage pour construire une nouvelle équipe MLS, a déclaré Beckham à la foule, dimanche. J’ai dit alors que je rêvais d’amener les meilleurs joueurs du monde dans le sud de la Floride et dans la grande ville de Miami. Des joueurs qui partageaient notre ambition de faire grandir le football dans ce pays. Un joueur vraiment formidable et une personne incroyable rejoignent notre famille. Pardonnez-moi de me sentir un peu émotif ce soir, car c’est vraiment un rêve devenu réalité. Alors bienvenue, Lionel Messi, à l’Inter Miami.”